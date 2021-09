FIFA, summit pe tema organizării Cupei Mondiale o dată la doi ani

FIFA a anunţat luni desfăşurarea unui summit online în data de 30 septembrie, având ca temă calendarul meciurilor internaţionale.



Propunerea FIFA de a organiza Cupa Mondială din doi în doi ani, în loc de patru, a generat numeroase critici, inclusiv din partea preşedintelui UEFA, Aleksander Ceferin, care a ameninţat cu un boicot din partea selecţionatelor din Europa, în cazul în care acest proiect va deveni realitate.



Alte zone ale lumii s-au arătat în schimb interesate de acest plan, iar FIFA a lansat un sondaj în rândul fanilor, care arată susţinerea pentru această idee, deşi statistici diferite din cadrul sondajului sugerează contrariul.



Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a promis luna aceasta că organizaţia sa va lua "decizii până la sfârşitul acestui an" cu privire la posibilitatea organizării Cupei Mondiale la fiecare doi ani.



"Acest proces de consultare va fi foarte cuprinzător, foarte larg şi sperăm să îl finalizăm până la sfârşitul acestui an", a spus Infantino într-o înregistrate video difuzată de FIFA.



"Calendarul actual al meciurilor internaţionale se încheie în 2024. Deci, până în 2024 trebuie să avem un nou program de meciuri, Aşadar, trebuie să luăm decizii până la sfârşitul acestui an", a adăugat conducătorul FIFA, citează Agerpres.