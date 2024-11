Felicia Filip, moment emoționant la Târgul Vrăjitoarelor: Târziu am realizat cine e mama. Primul moment a fost că m-a cucerit expresia Amaliei / video

La „Târgul Vrăjitoarelor”, Felicia Filip a avut o invitată specială. Este vorba despre Amalia, fiica Georgianei Ioniță Toader, jurnalistă Spectacola. Felicia Filip a vorbit cu profundă emoție despre acea întâlnire. Ea a povestit că Amalia a impresionat-o cu expresia ei splendidă și curiozitatea sa. Felicia Filip a descris momentele petrecute împreună și a subliniat că a realizat cine este mama Amaliei abia după ce s-au jucat, fiind mai atrasă de fetiță.

„Știm că acum derulați Târgul Vrăjitoarelor. Ați avut o invitată specială.”, a spus Anca Murgoci, referindu-se la fetița Georgianei Ioniță Toader.

„Am avut bucuria să mă reîntâlnesc cu viitoarea mămică, la momentul în care ne-am văzut ultima oară, și, în weekendul trecut, am fost atrasă de expresia absolut splendidă a Amaliei pe care o vedeam prima oară. Am vorbit cu ea, cam cu două săptămâni înainte de a se naște, pentru că am avut un interviu cu mama ei. Atunci ne-am luat la revedere și i-am spus: „Te aștept cu drag”.

Iată, s-a întâmplat ca weekendul trecut să ne întâlnim și să copilărim!

Are o expresie absolut splendidă, are multe întrebări la care încă nu are răspunsuri și, iată, în momentul din poza respectivă se juca cu un medalion pe care îl aveam eu și avea foarte multe de spus.

Ne-am îmbrățișat, am făcut poze, a stat foarte mult cu mine de vorbă, standu-mi în brațe. Ne-am înțeles absolut minunat! Ce este frumos este că târziu am realizat cine e mama. Primul moment a fost că m-a cucerit expresia Amaliei. Ne-am jucat, am vorbit, am avut acordul părinților, dar ochii mei erau în ochii Amaliei și într-un târziu am realizat cine e mama.”, a spus Felicia Filip.

Sursă foto: Georgiana Ioniță Toader

„Târgul Vrăjitoarelor” la OCC – încă un weekend de magie și vrăjitorii pentru întreaga familie

În această toamnă, Opera Comică pentru Copii (OCC) a dat startul unei serii de evenimente tematice, transformând Grădina OCC într-un tărâm al fanteziei și creativității.

„Târgul Vrăjitoarelor” îi așteaptă pe cei mici și pe părinții lor cu activități inedite, spectacole captivante și experiențe memorabile, astfel: vinerea, în intervalul 16-21, sâmbăta și duminica, între 10-21. Este ultimul weekend în care puteți merge la „Târgul Vrăjitoarelor”!

„Târgul Vrăjitoarelor” este un concept creat pentru a aduce mai aproape de copii fascinanta lume a personajelor negative din basme și povești. Prin ateliere de creație, spectacole și activități interactive, cei mici descoperă latura umană a vrăjitoarelor, reginelor, piraților și a altor personaje legendare, învățând să le vadă într-o lumină diferită.

