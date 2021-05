Fază tare cu Ciuvică și Rareș Bogdan despre Băsescu. ”Am ajuns și asta!”

Jurnalista Andreea Sava l-a prezentat pe europarlamentarul PNL Rareș Bogdan ca ”lider al europarlamentarilor români afiliați la PPE”. În acel moment, președintele GIP, Mugur Ciuvică, a intervenit cu o remarcă tare: ”Adică sunteți și liderul lui Băsescu?”. ”Da, am ajuns și asta” a răspuns amuzat Rareș Bogdan. ”Asta-i viața” a continuat el. ”Doamne ferește!” s-a auzit Mugur Ciuvică.

”Nu am ce să fac, sunt şeful lor”

"Sunt şeful lui Traian Băsescu, de ieri, pentru că Traian Băsescu este în delegaţia PPE. Am fost numit şeful delegaţiei românilor din Parlamentul European. Sunt şeful lui Traian Băsescu şi a doi UDMR-iști. Nu am ce să fac, sunt şeful lor. Trebuie să discute cu mine, când vor să discute. Mi-am dorit toată viaţa să fiu şeful a doi UDMR-iști şi al lui Traian Băsescu. Am reuşit!", spunea Rareș Bogdan, în mai 2019, în interviul acordat DCNews.

”Sunteți șeful lui Traian Băsescu?” a întrebat Bogdan Chirieac, la acea vreme, uimit. ”Da, de ieri” întărea Rareș Bogdan.

În acel context, Rareș Bogdan dădea ”vestea” că fusese ”trimis dosarul lui Traian Băsescu în instanță. (...) Dosarul de informator, în care îl cheamă Petrov. Așa am înțeles”.

”Mă vizitează Rareș Bogdan”

Cei doi au mai fost văzuți împreună din Parlamentul European. De exemplu, în iunie 2020, când Traian Băsescu avea o intervenție la România TV din PE, acesta i-a spus lui Victor Ciutacu: ”Mă vizitează Rareș Bogdan”, europarlamentarul PNL intrând inclusiv și-n transmisiunea video. ”Salutăm cu respect” a intervenit Rareș Bogdan. ”Stai că e bine, știi de ce e bine, că e un om de la Putere. Ia vino încoace, stai jos” a spus Traian Băsescu, chemându-l pe Rareș Bogdan să stea lângă el.

Dar relație dintre cei doi este una mai veche de atât. Și-au aruncat replici dure și acuzații de culise.

