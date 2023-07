Farul Constanţa, victorie în Liga Campionilor. Primele declaraţii după meci

"E important că am obținut un rezultat pozitiv, era important să câștigăm. Acum ne gândim deja la următorul meci, e foarte importantă recuperarea.

Eu cred că meciul din Supercupă ne-a ajutat foarte mult, pentru că n-am intrat direct în cele de Champions League.

Era important să fim încrezători și să revenim la forma de anul trecut. Mister le-a anticipat sistemul de joc (n.r. 5-3-2), ne-am pregătit pentru el și i-am simțit o echipă foarte bună. De aia au și ajuns anul trecut atât de departe în Conference League.

Dar pentru noi important era rezultatul. Cred că în prima repriză am avut două ocazii singuri cu portarul, dar e important că am câștigat și cred că un factor foarte, foarte pozitiv e că nu am primit gol", a spus Dragoş Nedelcu după meci.

Ce a declarat Hagi

”Am spus și înainte de meci, știam că vom întâlni un adversar foarte bun, cu o experiență mai mare decât a noastră, care a câștigat multe titluri și în Europa a făcut bine.

Am mizat pe omogenitatea echipei, pe jucătorii vechi. Ușor, ușor, vom prinde intensitatea jocului și vom arăta mai bine.

Știam tot, știam că trebuie să reacționăm la ce joacă ei. I-am analizat, știam datele despre ei.

Toți jucătorii care ne-au făcut campioni anul trecut sunt fantastici, sunt foarte buni. Se formează grupul iar, spiritul intern. Cu fiecare meci, începem să punem mecanismul în mișcare”, a spus Gică Hagi.

"Eu zic că ei au fost norocoși, că putea fi 2-0 în minutul 10, dacă mă gândesc bine! Dar și ei au jucători cu calitate, o echipă foarte bună, au experiență în competițiile europene. Dar noi cred că putem să le facem față și în retur.

Se putea mai bine, am avut multe ocazii, dar important e că nu am luat gol și mergem acolo să ne batem cu ei și să ne calificăm. Atmosfera de acasă ne dă un elan mult mai mare.

Sperăm să facem și acolo un meci cel puțin la fel de bun și să dăm din nou totul pe teren. În meciurile astea, chiar nu mă gândesc să marchez, important e să câștige echipa.

Important e că nu am luat gol și mergem acolo cu un moral foarte bun. Știam că vor juca cu 5 fundași, e greu ca atacant să îi desfaci. Un meci dur, dar așa sunt cele de Champions League, e un vis pentru orice jucător să ajungă în grupe.

Mazilu e bine, a avut ocazii, a avut un joc foarte bun și o să ne ajute în continuare. Cu siguranță vor veni peste noi, acum ne cunosc jocul, dar noi trebuie să rămânem calmi, să ne facem jocul de posesie și să câștigăm tranziția.

Toți sunt oameni de bază, tot staff-ul, am dus greul anul trecut și am fi fraieri să nu trecem mai departe. Normal că-mi doresc un parcurs cât mai bun în Europa, pentru asta am rămas aici, ca să joc în competiile europene", a spus Alibec.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News