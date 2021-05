Fake news despre soții Ceaușescu. Lavinia Betea: Este același tip de gândire ca și cu Adam și Eva

Elena Ceaușescu a fost cea mai puternică femeie din România, în perioada în care s-a aflat la conducerea țării Nicolae Ceaușescu. Sunt multe zvonuri conform cărora Elena Ceaușescu avea un temperament dificil, fiind văzută drept o femeie „rea”.

„Și acesta este un fake news, care ține de disculpările celor care au fost în jurul lui Ceaușescu, care motivau cumva de ce au rămas ei alături de Ceaușescu până la capăt. Spuneau că Ceaușescu era bun, că ea a fost cea care a stricat lucrurile. Eu am mai spus și cu alt prilej că este același tip de gândire ca și cu Adam și Eva. Adam a fost un individ bun, Eva a fost parșiva care l-a făcut să săvârșească păcatul originar. Dar, dacă Adam era așa de bun și de deștept, de ce a ascultat-o pe Eva?!”, a spus, în cadrul unui interviu acordat DC News TV, Lavinia Betea, adăugând: „Elena Ceaușescu a fost o nevastă tipică, care, din vina lui, ajunge unde ajunge.”

Nicolae Ceaușescu nu mai avea încredere în alte persoane. „Mediul puterii este atât de toxic, mai ales acea putere pe care a avut-o Ceaușescu, pentru că nimeni vreodată nu cred, în România, că a avut și sper că nu va mai avea o putere atât de mare. Nu mai avea încredere în nimeni după 1968. Știa că se dorește să fie schimbat cu cineva mai maleabil”, a mai spus Lavinia Betea.

De asemenea, a adăugat: „Ceaușescu nu a crezut că este posibil să i se întâmple ce i s-a întâmplat. Că va veni un moment în care poporul să se răzvrătească.”

Lavinia Betea - Elena și Nicolae Ceaușescu, secretele din spatele cuplului dictatorial

Precizăm că două cărţi dedicate cuplului Ceauşescu vor fi lansate, în curând, în România, sub semnătura profesorului Lavinia Betea. „Sunt două cărţi noi, dar la care pot spune că am lucrat, într-o formă sau alta, de mai bine de 30 de ani. Prima dintre ele, cea mai voluminoasă de altfel şi cea mai dificilă de redactat. a fost 'Viaţa şi epoca lui Nicolae Ceauşescu' şi pentru că, în decursul acestor ani, am adunat atât de multe documentare, pentru că s-au pus în circuit continuu documente de arhivă şi eu avem un material atât de vast, am construit o a doua biografie. 'Tovarăşa' se numeşte, biografie a Elenei Ceauşescu. Am considerat că merită o tratare aparte, deşi viaţa ei este, evident, strâns legată de a lui, dar ea reprezintă un personaj absolut unic: o semianalfabetă, cu patru clase făcute normal, care îşi are locul printre femeile celebre ale lumii la ora aceasta şi care particularizează, într-un fel, istoria României. Cărţile vor apărea în jurul datei de 20 iunie, la editura Corint, care a intrat în circuitul cărţilor acreditat din punct de vedere ştiinţific", a explicat, în cadrul interviului, Lavinia Betea.