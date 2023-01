Făina de greieri, aprobată de UE ca aliment. Ce beneficii are și în ce rețete poate fi folosită / Foto: Pixabay, de Primal Future

Aprobarea făinii de greieri ca aliment continuă să stârnească discuții, dar în Tirolul de Sud din Italia unii antreprenori sunt entuziaști. Produsul, a cărui comercializare a fost aprobată de Autoritatea pentru Siguranța Alimentară a Uniunii Europene (EFSA) pe 3 ianuarie, ar putea, prin urmare, să apară în curând în ștrudelul cu mere și alte specialități din această zonă, scrie EFA News.

Ce gust are făina de greieri

"De ce nu? Gustul făinii de greieri este excelent, cu o ușoară tentă de alune care se potrivește bine cu multe ingrediente, chiar și în mâncăruri mai tradiționale. În plus, este foarte hrănitoare, cu peste 65% de proteine ​​complete, formate din toți cei nouă aminoacizi esențiali.Toți cu grăsimi saturate și colesterol mai puțin decât alte alimente", spune reprezentantul agenților comerciali din Confesercenti Alto Adige, Monika Walch .

Cu toate acestea, conform unui sondaj realizat de Ixè/Coldiretti, doar 24% dintre italieni sunt în favoarea comercializării făinii de greieri, în timp ce 54% sunt împotrivă.

Procesul de aprobare a produsului a început pe 8 iulie 2020. Comisia Europeană a solicitat atunci evaluarea produsului de către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară. La 23 martie 2022, EFSA a adoptat un aviz științific privind siguranța pulberii integrale parțial degresate de Acheta domesticus (greier de casă) ca aliment nou.

După cum se precizează în Regulamentul publicat în Jurnalul Oficial al UE, pe o perioadă de cinci ani, începând cu data intrării în vigoare a noului regulament (24 ianuarie 2023), doar societatea Cricket One Co. Ltd este autorizată să plaseze pe piață noul aliment. Cu toate acestea, alți doritori vor putea solicita autorizație de tranzacționare.





Clătite cu făină de greieri

Făina de greier poate fi folosită în diverse prăjituri, brioșe, checuri, biscuiți, clătite, în omletă și chiar în băuturi

Clătitele și vafele cu făină de cricket sunt o sursă bună de omega-3, proteine ​​și fibre. Făina are un gust asemănător cu hrișca, dar este mai nutritivă decât orice altă făină. Această rețetă delicioasă de clătite și vafe vă va încânta papilele gustative, burta și va satisface nevoile nutriționale pe care le aveți, scrie eatbeautiful.net. Acest aluat poate fi folosit pentru clătite sau vafe. Sunt bune pentru o masă copioasă și, de asemenea, excelente cu orice topping.

Ingrediente



1. 6 ouă întregi

2. ½ cană semințe de chia

3. ¼ cană făină de greieri

4. unt, ulei de cocos, sau orice grăsime la alegere

5. ½ linguriță de scorţişoară

6. ¼ linguriță de sare de mare

7. ⅛ linguriță de pudră de stevie

Mod de preparare



Pune toate ingredientele într-un blender. Mixați la viteză medie timp de 30 de secunde sau până când obțineți un aluat în mare parte omogen.

Lăsați aluatul să se odihnească și să se îngroașe timp de 10-15 minute. Semințele de chia vor avea acest efect. Apoi, se încălzește tigaia și se unge cu unt sau ulei și se prăjesc clătitele, adăugând mai multă grăsime după cum este necesar. Se vor găti la fel ca și clătitele obișnuite. Pot fi savurate cu sirop de arțar sau orice tip de topping.

