Factură de aproape 20.000 de lei primită de un tânăr de 22 de ani, de la operatorul de telefonie mobilă: Sunt absolut disperat! Mă rog la zeii ANCOM poate rezolvă ei ceva

”Bună ziua! Am primit o factura de 19.948,52 RON din partea Telekom România. Sunt un cetățean obișnuit care nu e milionar. Am 22 de ani, anul trecut am absolvit Facultatea de Limbi și Literaturi Străine. Am economisit ceva bani și am plecat acum aproximativ o lună în Japonia. Poate vi se pare interesantă povestea următoare. M-ar ajuta enorm mediatizarea, pentru că cei de la Telekom își bat joc de mine constant. Nu știu ce pot face altceva.



Vă voi detalia aici cum s-a întâmplat. Înainte să plec în Japonia mi-am activat roamingul din aplicația MyAccount Telekom, în vederea folosirii datelor în Polonia unde am avut escală. Am primit un mesaj cum că „Serviciul a fost modificat cu succes conform cererii tale”. Nici măcar nu scrie ce serviciu a fost modificat (vă atașez imagine dacă pot). La scurt timp după aterizare am primit mesaj cum că am de plată peste aproximativ 3.300 euro fără TVA (4.040 cu TVA) la roaming. Mi-a stricat tot cheful de orice în primele ore din Japonia. La întoarcere am făcut reclamație pentru care încă aștept un răspuns (aproape au trecut 30 de zile). Serviciile mi-au fost suspendate de curând.

”Nici dacă eram miliardar nu aș fi făcut așa ceva intenționat”

Am vorbit de nenumărate ori cu diferiți angajați, iar de fiecare dată aud altă procedură. Unii mi-au spus să amân plata, alții ca n-am ce să fac și dacă se dovedește că e vina mea voi plăti și penalitățile (care până acum s-ar calcula undeva în jurul a 3000 lei/ 20€ pe zi de neplată), ultimul angajat mi-a spus că nu trebuie să fac nimic până nu primesc răspuns, altul mi-a spus că apare în sistem reclamația și că nu trebuie să fac nimic decât să aștept.

Prima persoană la care am sunat pentru a face reclamația și care a analizat situația a spus că pe contul meu limita de 50€ nu e activată/a fost dezactivată, iar telefonul meu s-a conectat cumva și le-a făcut consum și că trebuie să plătesc (această persoană mi-a înregistrat reclamația).

Din partea mea, nu înțeleg de ce nu s-a oprit la 1/2 miliarde €. Nici dacă eram miliardar nu aș fi făcut așa ceva intenționat. Nu îmi amintesc să fi dezactivat nicio limită, drept dovadă și singurul mesaj primit, care nici măcar nu specifică faptul că am activat roamingul, singurul mod prin care s-ar fi putut întâmpla acest lucru ar fi în aplicație, pentru că nu am sunat sau dat vreun mesaj de dezactivare, dar dacă modificam în aplicație aș fi avut 2 mesaje de genul. În plus, în cazul în care e dezactivat acel buton de limitare, mi se pare ireal să nu existe totuși o limită la 200/300€ și să se poată ajunge la 4000€ în câteva zeci de minute.

Aplicația nu îți cere nicio parolă pentru a modifica aceste setări. Îmi este imposibil să plătesc o așa sumă de bani, poate doar dacă îmi vând casa. Iar dacă se aplică și penalitățile de 20€/zi devine un loop în care factura crește continuu iar eu nu voi avea niciodată bani suficienți pentru achitare. Menționez că nu am primit nimic altceva în afara mesajului cu ești in Japan, iar mai apoi suma de plată. De la depunerea reclamației primesc 10+ mesaje când intru în alta țară, pe care până acum nu le primeam.

Mi se pare un jaf adevărat din partea Telekom.

”Angajatul: “sigur, să nu închideți”. Știți ce a făcut? A închis el”





Ca să înțelegeți câtă bătaie de joc e la Telekom România și cât de mult le pasă de clienți:

Prima mea reclamație cu privire la factura asta de 20.000 lei a fost înregistrată la data de 12.12.2022. De atunci până pe aproximativ 9/10 ianuarie 2023 nu s-a făcut nimic-nimic-nimic, ca mai apoi, fix în ziua când am primit mail de la ANCOM cum că cererea mea a fost înregistrată și că își încep treaba, să văd că reclamația mea inițială a fost închisă, fără nicio explicație , iar altă reclamație s-a deschis, fără ca eu să fi făcut așa ceva!

Explicația celor de la Telekom: Dvs. ați deschis altă reclamație. Poftim??? Nu e ilegală treaba asta? Să deschidă altă reclamație ca să își prelungească ei termenele? Sun din nou undeva pe 9/10. Ce îmi spune angajatul: “azi sigur primiți răspuns (spoiler: nu am primit), nu înțeleg de ce nu ați primit până acum, pentru că situația e foarte importantă și trebuia rezolvată deja” (I mean zi-mi ceva ce nu știu). Ce aflu în plus e că a intrat ANCOM “pe fir” și au cerut ceva documente (Doamne ajută).

Astăzi am sunat și desigur că primesc același răspuns: “trebuie să așteptați pentru că sigur se rezolvă cât mai repede”. Deja intru în sevraj când aud de peste 30 de zile răspunsul ăsta. Îi zic angajatului că vreau mai multe detalii. Angajatul: “sigur, să nu închideți”. Știți ce a făcut? A închis el (aplauze).

Sun din nou și îi zic “duduie vreau cu managerul său team leaderul urgent”. Fast forward 30 de secunde: mă transferă la persoane juridice. Încă 30 de secunde și ajung la persoane fizice.

Ce aflu de acolo: eu sunt deja la a 3-a sesizare (*scuipat de cafea*, poftim?????). Și cine mai exact tot deschide alte reclamații? Răspuns (personal): n-am idee, dar mi se pare cel puțin ilegal. Din acest motiv mi-a spus că practic termenul de rezolvare s-a mărit din nou hahah ce frumos e să fii bătaia de joc a Telekomului.

”Mă rog la zeii ANCOM că poate rezolvă ei ceva”

Chiar așa mult durează să verifici un log de mesaje sau din aplicație? (Apropo, logul meu de acțiuni din aplicația Telekom este gol, nicio acțiune pe site, iar singurul mesaj relevant e cel de când mi-am activat roamingul ca să-l folosesc în Polonia în escală, și nici măcar nu scrie roaming activat sau ceva relevant, scrie doar “serviciul a fost modificat cu succes”. Mi se pare corect, ca niște hoți adevărați, nu lăsăm clientul sa știe și el ce modifica. Dacă dezactivăm pragul valoric trebuia sa am 2 astfel de mesaje, deci nu înțeleg ce caută atât de peste 30 de zile).

Oare se amână atât să crească penalitățile de 20€/zi cât vor ei?

La momentul de față nu mai am nicio reclamație la activ în aplicație să pot să o mai urmăresc, deși am menționat asta la cel puțin 3 angajați. Sunt absolut disperat! Trebuie să muncesc peste un an din viață ca să acopăr o astfel de factură, asta dacă toți banii îi plătesc la Telekom!! Mă rog la zeii ANCOM că poate rezolvă ei ceva. Am trimis și la ANPC dar încă nu am primit vreo confirmare.



Sper ca cineva să publice această poveste, poate se autosesizează vreo instituție”, arată mail-ul primit pe adresa redacției.

O solicitare de presă, în vederea unei reacții, a fost trimisă și către Telekom.

