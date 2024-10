Explozii într-un tren plin cu europarlamentari / foto

Update: Perimetrul gării ar fi securizat.

Exploziile s-au auzit din trenul de pe ruta Strasbourg-Bruxelles.

În gară s-a creat o panică generalizată.

În această perioadă se desfășoară și reuniunile plenare ale europarlamentarilor la Strasbourg.

Pompierii au ajuns de urgență la fața locului.

Sunat de către Antena 3 CNN, Eugen Tomac, europarlamentar, a spus că: "Deocamdată nu am elemente suplimentare în afară de cele prezentate, dar sper să nu fie mai grav pentru că este un tren cu care circulă marea majoritate a angajațiilor Parlamentului și cei mai mulți europarlamentari pentru că este un tren cu destinație specială închiriat pentru Parlamentul European.

Sediul Parlamentului European de altfel este la Strasburg și în fiecare lună lucrările în plen se desfășoară la Strasburg, cu excepția lunii octombrie când ambele ședințe se desfășoară la Strasburg. Urmează peste o săptămână din nou să revenim la Strasburg".

Plenty of firefighters here at #Strasbourg station - but very little info.



Chaotic evacuation where people were only told to leave their luggage on board after most had already left, with their luggage#EPlenary pic.twitter.com/adrUBZt7QQ