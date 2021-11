Salariul minim, majorat cu 138 de lei. Experiment în supermarket, ce poți cumpăra cu acești bani

Jurnaliștii Realitatea Plus au făcut un experiment în supermarket. Aceștia au mers să facă cumpărături cu doar 138 de lei, suma ce va fi adăugat la salariul minim, de la la 1 ianuarie 2021, pentru afla ce alimente își poate permite un român cu acești bani, în contextul în care prețul la alimente a crescut îngrijorător în ultimele luni.

"În ultimele luni, prețurile alimentelor au explodat, iar românilor le este din ce în ce mai greu atunci când merg la cumpărături. Am vrut să vedem și noi ce putem cumpăra cu acești 138 de lei pe care îi vor primi românii de la 1 ianuarie 2021. După cum puteți vedea, am pus în acest coș o parte din alimentele de bază. Avem ouă, carne de porc, carne de pui, mălai, ulei, cașcaval, zahăr și unt. Trebuie să știți că nu am pus toate produsele de care avem nevoie într-o singură lună în acest coș și vedem că coșul este destul de sărăcuț. Vom mai pune și o pungă de orez pentru că știm foarte bine, putem face foarte multe feluri de mâncare din acest produs. Este important de precizat că pe toate aceste produse, așa puține cum sunt ele, am cheltuit în acest moment 100 de lei. Asta înseamnă că ne mai rămân în acest moment fix 38 de lei pe care îi vom folosi la piață pentru a cumpăra legume. Cam pe asta s-au dus toți cei 138 de lei pe care îi vor primi românii de la 1 ianuarie. Acești bani acoperă doar o parte din alimentele de bază pentru o lună. Nu mai spunem că au crescut și facturile la energie electrică și gaze naturale. Rămâne să vedem cum se vor descurca românii cu această sumă de 138 de lei pentru că vedem că avem un coș de cumpărături destul de sărac." a declarat reporterul Realitatea Plus, Alexandra Nistorescu.

Prețul la carburanți vs. salariul minim și puterea de cumpărare. Comparație în UE, unde se află România, cifre dezastru

Uitându-ne la situația din Europa, vom vedea, cel mai probabil, la o simplă privire, că benzina în țara noastră este printre cele mai ieftine din Europa, în ciuda scumpirii cu aproape 3 lei într-un an. Făcând o comparație între prețul carburantului și venituri, vom descoperi un adevărat dezastru.

În urma unei comparații făcute de alba24.ro, un italian care câștigă salariul minim în țara sa poate cumpăra de trei ori mai multă benzină, la prețul practicat în Italia, decât un român cu salariul minim din țara noastră, raportat la prețurile de la pompă din România.

Dacă mergem spre nord, raportul se schimbă și mai tare: un norvegian cu venituri mici poate cumpăra de opt-nouă ori mai multă motorină decât un român care câștigă salariul minim, conform sursei citate.