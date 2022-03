Este sucul de roșii bun pentru sănătatea ta? Beneficii și riscuri

Sucul de roșii este o băutură populară care oferă o mare varietate de vitamine, minerale și antioxidanți puternici. Este deosebit de bogat în licopen, un antioxidant puternic cu beneficii impresionante pentru sănătate. Cu toate acestea, unii cred că sucul de roșii poate să nu fie la fel de sănătos ca roșiile întregi din cauza conținutului ridicat de sodiu găsit în anumite mărci, conform Healthline.

Foarte nutritiv



Informațiile nutriționale pentru 1 cană (240 ml) de suc de roșii 100% conservat:



Calorii: 41

Proteine: 2 grame

Fibre: 2 grame

Vitamina A: 22% din valoarea zilnică (DV)

Vitamina C: 74% din DV

Vitamina K: 7% din DV

Tiamina (vitamina B1): 8% din DV

Niacina (vitamina B3): 8% din DV

Piridoxina (vitamina B6): 13% din DV

Folat (vitamina B9): 12% din DV

Magneziu: 7% din DV

Potasiu: 16% din DV

Cupru: 7% din DV

Mangan: 9% din DV



După cum puteți vedea, sucul de roșii este extrem de nutritiv și conține multe vitamine și minerale importante.



De exemplu, consumul a doar 1 cană (240 ml) de suc de roșii acoperă aproape necesarul zilnic de vitamina C și împlinește 22% din necesarul de vitamina A sub formă de alfa și beta-carotenoide.



Carotenoizii sunt pigmenți care sunt transformați în vitamina A în corpul dumneavoastră.

Această vitamină este esențială pentru vederea sănătoasă și menținerea țesuturilor.



Acești carotenoizi nu sunt doar transformați în vitamina A, ci acționează și ca antioxidanți puternici, protejându-vă celulele de daunele cauzate de moleculele instabile numite radicali liberi.



Daunele radicalilor liberi au fost legate de afecțiuni cronice precum bolile de inimă și se crede că joacă un rol în procesul de îmbătrânire.



În plus, sucul de roșii este încărcat cu magneziu și potasiu - două minerale vitale pentru sănătatea inimii.



Este, de asemenea, o sursă excelentă de vitamine B, inclusiv acid folic și vitamina B6, care sunt importante pentru metabolismul dumneavoastră și pentru multe alte funcții.

Riscuri potențiale



Deși sucul de roșii este extrem de nutritiv și poate oferi beneficii impresionante pentru sănătate, are unele dezavantaje.



Cel mai mare dezavantaj al său poate fi că majoritatea tipurilor sunt bogate în sodiu. Multe produse din sucuri de roșii conțin sare adăugată - ceea ce crește conținutul de sodiu.





Dietele bogate în sodiu pot fi problematice, în special pentru persoanele considerate sensibile la sare.





În plus, cercetările arată că dietele bogate în sodiu pot contribui la creșterea tensiunii arteriale.



Un alt dezavantaj al sucului de roșii este că are puțin mai puțin fibre decât roșiile întregi.

Fiți conștienți de faptul că multe băuturi de roșii au alte fructe adăugate, care pot crește conținutul de calorii și zahăr. Unele versiuni pot conține chiar și zaharuri adăugate.



Când căutați o varietate sănătoasă, alegeți suc de roșii 100% fără sare sau zaharuri adăugate.







