Erupție neașteptată a vulcanului Nyiragongo din Republica Democrată Congo / VIDEO

Celebrul vulcan Nyiragongo, situat în apropiere de oraşul Goma, în estul Republicii Democrate Congo (RDC), a erupt brusc sâmbătă seara, a relatat un corespondent AFP. Emanaţii puternice de lumină incandescentă care ieşeau din crater erau vizibile din Goma, în timp ce un miros de sulf era perceptibil în oraş, situat pe flancul sudic al vulcanului, pe malul lacului Kivu.

WATCH: Nyiragongo volcano in Eastern DR Congo erupts. The volcano, situated a few kilometres from #Rwanda's Rubavu town, last erupted in January 2002. pic.twitter.com/uuEry4hmrI