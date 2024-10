Emoții profunde pentru pacienții dializați, după vizionarea filmului „Nephro“. Actrița Silvana Negruțiu și regizorul Radu Pilat, detalii de culise / video

„Nephro“ este primul film românesc care ilustrează viața pacienților dializați și a fost lansat online la sfârșitul lunii septembrie. Acest film emoționant surprinde legăturile profunde care se formează în fața provocărilor medicale. Producția face parte dintr-o campanie de conștientizare a dificultăților cu care se confruntă pacienții dializați și familiile lor.

Scurtmetrajul spune povestea Ancăi, o tânără de 26 de ani interpretată de Silvana Negruțiu și este regizat de Claudiu Mitcu, pe baza unui scenariu scris de Ana Rinderu și Radu Pilat.

De unde a pornit totul

Radu Pilat a explicat că ideea filmului „Nephro“ a pornit de la o cerere din partea rețelei de clinici de dializă Fresenius NephroCare, care dorea o campanie publicitară pentru a sensibiliza publicul cu privire la pacienții care au nevoie de dializă.

„Filmul pornește de la situații reale, se întâmplă astfel de lucruri, nu e propriu-zis un documentar, dar are la bază elemente pe care le-ați documentat, povești pe care le-ați identificat într-un salon de nefrologie. Cum v-a venit ideea?”, a spus Val Vâlcu.

„Ideea a plecat de la o nevoie, e vorba de această rețea de clinici de dializă, Fresenius NephroCare. Dânșii ne-au rugat să încercăm să transmitem cât mai multor oameni povestea pacienților care au nevoie de dializă și poate a pacienților care încă nu știu că au nevoie de dializă.

Dânșii, inițial, doreau o campanie publicitară și noi ne-am gândit că publicitatea, deși noi asta facem, devine din ce în ce mai irelevantă, și fiind un caz ușor atipic am zis: „Hai să schimbăm povestea”.

Întâi am zis să facem un documentar despre dializă. Neștiind foarte multe lucruri despre acest domeniu, am mers și ne-am documentat și, documentându-ne, ne-am lovit de niște povești foarte interesante și atunci am zis: „Decât să facem un documentar, hai să facem un scurtmetraj de ficțiune”. Și așa s-a ajuns la povestea Nephro.", a spus Radu Pilat.

Reacția pacienților

Silvana Negruțiu a menționat că pacienții care au vizionat scurtmetrajul „Nephro“ au fost profund emoționați, subliniind că 1 din 10 oameni la nivel mondial suferă de o afecțiune renală cronică. Radu Pilat a adăugat că în România există zeci de mii de pacienți dializați.

„Ce au spus pacienții, cei care au văzut filmul?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Păreau foarte emoționați. Mie așa mi-au părut când s-a lansat scurtmetrajul. Au fost câțiva pacienți acolo. Am aflat că, la nivel mondial, 1 din 10 oameni suferă de o afecțiune cronică renală.”, a spus Silvana Negruțiu.

„În România sunt niște zeci de mii de pacienți care sunt dializați. Judecând după comentariile de până acum, ale filmului de pe Youtube, e apreciat. Am primit felicitări, dar erau numai felicitări de la cunoscuți și m-am gândit că poate sunt drăguți. Nu știu.

Cred că mai trebuie să treacă puțin timp. O să existe și o campanie de amplificare a filmului și atunci o să atacăm un public mai larg. Acolo vezi mai ales bounce rate-ul ăla, momentul în care omul pleacă din film. Dacă ăla va fi mare, atunci nu e bine, dar dacă vedem că ei stau până la sfârșit, înseamnă că e o poveste de succes.”, a spus Radu Pilat la interviurile DC News.

