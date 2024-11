Elon Musk, dar și reprezentanți Meta și Tik Tok, chemați să răspundă în Parlamentul britanic pentru rolul social media în revoltele din vară

Parlamentarii britanici intenționează să-l convoace pe Elon Musk pentru a depune mărturie cu privire la rolul platformei X în răspândirea dezinformării, în cadrul unei anchete parlamentare privind revoltele din Marea Britanie și creșterea conținutului fals și dăunător generat de inteligența artificială, potrivit The Guardian.

Executivi de rang înalt de la Meta, compania care administrează Facebook și Instagram, precum și de la TikTok, sunt de asemenea așteptați să fie audiați în cadrul investigației realizate de Comisia pentru Știință și Tehnologie a Camerei Comunelor privind rețelele sociale.

Primele audieri vor avea loc la începutul anului viitor

Primele audieri vor avea loc la începutul anului viitor, pe fondul îngrijorărilor crescânde că legislația britanică privind siguranța online riscă să fie depășită de ritmul rapid al progreselor tehnologice și de politizarea platformelor precum X.

Deputații vor analiza impactul AI generative, folosită în imagini larg distribuite pe Facebook și X pentru a incita la proteste islamofobe după uciderea a trei eleve în Southport, în luna august. De asemenea, ancheta va aborda modelele de afaceri din Silicon Valley care „încurajează răspândirea conținutului care poate induce în eroare și poate provoca daune”.

„Musk are opinii foarte ferme pe mai multe aspecte ale acestui subiect”, a spus Chi Onwurah, președinta comisiei selectate din partea Partidului Laburist. „Mi-ar plăcea cu siguranță să am ocazia să-l interoghez pentru a vedea … cum își reconciliază promovarea libertății de exprimare cu promovarea pură a dezinformării.”

Musk, proprietarul X, s-a înfuriat când nu a fost invitat la un summit internațional de investiții al guvernului britanic din septembrie. Onwurah a declarat pentru The Guardian: „Aș dori să compensez acest lucru invitându-l să participe.”

Fostul ministru laburist Peter Mandelson, favorit pentru a deveni viitorul ambasador al Marii Britanii la Washington, a cerut săptămâna aceasta sfârșitul „conflictului” dintre Musk și guvernul britanic.

„Este un fel de fenomen tehnologic, industrial și comercial”, a spus Mandelson la podcastul How to Win an Election. „Și ar fi nesăbuit, în opinia mea, ca Marea Britanie să-l ignore. Nu poți urmări astfel de conflicte.”

X nu a răspuns când a fost întrebat dacă Musk va depune mărturie în Marea Britanie, deși pare puțin probabil. Cel mai bogat om din lume se pregătește să preia un rol important în Casa Albă a lui Trump și a fost extrem de critic față de guvernul laburist, inclusiv comentând despre modificările la impozitul pe moșteniri pentru ferme, spunând luni că „Marea Britanie merge pe calea lui Stalin”. În timpul revoltelor care au urmat uciderii celor trei fete din Southport, el a spus: „Războiul civil este inevitabil.”

Investigația Camerei Comunelor are loc într-un context de turbulențe noi în peisajul rețelelor sociale, pe măsură ce milioane de utilizatori ai X se mută pe Bluesky, o platformă nouă, mulți migrând în semn de protest față de dezinformare, prezența unor utilizatori anterior interziși precum Tommy Robinson și Andrew Tate, și termenii actualizați ai serviciului care permit platformei să antreneze modelele sale AI pe baza datelor utilizatorilor.

Keir Starmer a spus marți că „nu are planuri” să mute conturile sale sau ale guvernului de pe X. Prim-ministrul a declarat pentru jurnaliștii aflați la summitul G20 din Brazilia: „Ce este important pentru un guvern este să putem ajunge la cât mai mulți oameni și să comunicăm cu cât mai mulți oameni posibil, iar aceasta este singura măsură pentru orice acest lucru, din punctul meu de vedere.”

După uciderile din Southport din 29 iulie, dezinformarea s-a răspândit prin rețelele sociale, cu conturi de peste 100.000 de urmăritori care au numit greșit presupusul atacator drept un solicitant de azil musulman

O persoană încarcerată după revolte a fost Lucy Connolly, care a postat pe X: „Deportare în masă acum, dați foc la toate hotelurile pline cu nenorociții ăia, pentru mine nu contează.” Ea a fost condamnată în temeiul Legii privind Ordinea Publică pentru publicarea unui material menit să incite la ură rasială. X a constatat că postarea nu a încălcat regulile sale privind amenințările violente.

Onwurah a spus că ancheta va încerca să „ajungă la rădăcina legăturilor dintre algoritmii rețelelor sociale, AI generativ și răspândirea de conținut dăunător sau fals.”

De asemenea, se va analiza utilizarea AI pentru a suplimenta motoarele de căutare precum Google, care a fost recent acuzat că regurgitează afirmații false și rasiste despre persoanele din țările africane având IQ-uri medii sau scăzute. Google a declarat că acele rezumate AI care conțineau astfel de afirmații au încălcat politicile sale și au fost eliminate.

După uciderile din Southport din 29 iulie, dezinformarea s-a răspândit prin rețelele sociale, cu conturi de peste 100.000 de urmăritori care au numit greșit presupusul atacator drept un solicitant de azil musulman.

Ofcom, regulatorul britanic al comunicațiilor, a ajuns deja la concluzia că unele platforme „au fost folosite pentru a răspândi ură, a provoca violență îndreptată împotriva grupurilor rasiale și religioase și a încuraja pe alții să atace și să incendieze moschei și locuințe de azil.”

Luna viitoare, Ofcom va publica regulile privind daunele ilegale în baza Legii pentru Siguranța Online, care se așteaptă să impună companiilor de pe rețelele sociale să prevină răspândirea materialului ilegal și să atenueze riscurile de siguranță, inclusiv monitorizarea activității care provoacă violență sau incită la ură.

Firmele vor trebui să elimine materialele ilegale imediat ce devin conștiente de ele și să abordeze riscurile de siguranță pentru produsele lor, conform The Guardian.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News