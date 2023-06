Eliminare pensii de serviciu parlamentari. Nicolicea anunță ca va contesta și va câștiga. Ce pensie are fostul parlamentar cu 7 mandate

Comisia comună pentru statutul deputaţilor şi senatorilor a votat joi pentru raport de adoptare a proiectului iniţiat de PSD privind eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari, care urmează să intre luni în dezbaterea plenului comun al Camerei Deputaţilor şi Senatului.



"Am spus că nu susţinem. Motivele le-am invocat acolo (în comisie - n.r). Este evident că, fiind copy paste după o lege declarată neconstituţională, motivele de neconstituţionalitate subzistă şi sunt aplicabile. Dar faptul este extrem de grav, ştiind că un proiect, o propunere este neconstituţională să insişti să-l adopţi cu încălcarea Constituţiei şi a statutului este evident o încărcare gravă a Constituţiei şi ar trebui să preocupe opinia publică şi pe dumneavoastră, pentru că, după cum ştiţi, Constituţia este o lege şi anume legea fundamentală. Încălcarea legii se sancţionează, iar încălcarea legii fundamentale bănuiesc că este de o gravitate mai mare decât încălcarea unei legi obişnuite", a afirmat Nicolicea, care a participat la şedinţa comisiei, conform Agerpres.

Cum explică Nicolicea pensiile de serviciu





Întrebat dacă susţine eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari, Nicolicea a spus că acestea nu se numesc pensii, ci indemnizaţii.



"Pentru că nu se cunosc termenii şi în general s-a vorbit de pensii speciale ca să le amestece, să facă un talmeş-balmeş. În realitate există pensii de serviciu: magistraţii, militarii, aviatorii şi aşa mai departe, cred că sunt vreo şapte categorii şi indemnizaţii pentru limită de vârstă (...) pentru persoane alese. Ele au statute diferite, au regim juridic relativ diferit. În ceea ce priveşte susţinerea sau nu, este evident că eu susţin principiile Constituţiei, iar în decizia 279 pe 2006 s-a spus că aceste indemnizaţii - la vremea respectivă se numeau pensii de serviciu - sunt acordate având în vedere statutul constituţional al parlamentarului un scop: ele sunt o măsură de protecţie economică a acestui mandat, îţi asigură independenţa pentru a fi ferit de tentaţii de corupţie şi presiuni economice", a explicat Nicolicea.



El a adăugat că dacă se elimină "această măsură de protecţie a mandatului parlamentarilor", se va "lovi în cei săraci". "Cei săraci, dacă vor ajunge în Parlament, vor fi tot timpul la mâna şefilor care nu îi vor mai pune pe listă şi aşa mai departe. Deci, acestea sunt scrise de către Curtea Constituţională", a mai spus Nicolicea.

”Patru mandate parcă aș fi fost pe stradă”





Eugen Nicolicea a mai susţinut că sunt aproximativ 700 de foşti parlamentari beneficiari ai acestei indemnizaţii.



Întrebat ce pensie are, Nicolicea a spus că este de 10.951 lei.



"Se vede câte limitări. După 7 mandate, mi s-au luat în considerare trei, adică patru mandate parcă aş fi fost pe stradă. Asta este prima limitare. După trei mandate luate în considerare, a mai intervenit o nouă limitare, că nu pot să depăşesc salariul deputatului în funcţie. (...) Deci, în prezent am 10.951, exact cât are un deputat în funcţie. Nu există o discriminare între aceste situaţii. V-am spus, eu am fost limitat, deci suma ar fi trebuit să fie mult mai mare, pentru că atunci când deputatul în funcţie va avea şi el şapte mandate, adică 28 de ani de Parlament, ar fi putut să beneficieze şi el ca şi mine", a explicat Nicolicea.



Întrebat dacă va ataca în instanţă proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor în cazul în care va fi adoptat, Nicolicea a spus: "Evident. Am mai făcut-o şi pe aceste argumente pe care le-am spus, am câştigat".



"Pentru mine este de mirare că mai încerci o dată aceeaşi chestiune, în aceleaşi condiţii, să produci din nou o pagubă de 10 milioane de euro. De ce nu-i întrebaţi pe cei care au produs paguba cine plăteşte, că totuşi sunt banii populaţiei. (...) Nu spun că nu ar trebui (să se umble la aceste indemnizaţii - n.r.), spun că trebuie să se respecte deciziile Curţii şi Curtea spune şi citez: aceste drepturi nu pot fi afectate. Traduc: afectat înseamnă diminuat sau eliminat", a mai spus Eugen Nicolicea.

