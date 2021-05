Eliberare Liviu Dragnea. Ce spun Tache și Ciuvică despre decizia ce urmează să fie dată joi

Eliberarea lui Dragnea. Ciuvică: Tot o decizie politică va fi și acolo!

Întrebată de analistul politic Bogdan Chirieac despre eliberarea lui Liviu Dragnea, fost lider al PSD, jurnalista Diana Tache a răspuns, în emisiunea ”Miercurea Neagră”: ”Știți că părerea mea este diferită în ceea ce privește situația lui Liviu Dragnea și eu nu mă gândesc că Liviu Dragnea ar trebui sau ar putea să fie eliberat de statul subteran, stat subteran despre care domnia sa, Liviu Dragnea, povestea în interviul pe care l-a dat anul trecut, știți, cum Coldea o dădea în primire pe Koveși la Liviu Dragnea. Deci eu nu cred că este vorba despre decizia statului subteran, eu cred că este vorba despre decizia instanțelor de judecată aflate astăzi în funcțiune și a celor care au rămas purtători de mesaje”.

”M-ați liniștit și pe mine, deci va fi decizia unei instanțe independente. Răsuflu ușurat, aveam o viziune contorsionată asupra realității în acest caz”, a afirmat Bogdan Chirieac. Întrebându-l pe Mugur Ciuvică dacă face o predicție în cazul eliberării lui Liviu Dragnea, acesta a răspuns negativ.

”Nu, nu fac, că sunt lucrurile prea încețoșate în zona asta și nu pot să fac nicio predicție. Rămân aici, știți că suntem de acord, Dragnea a fost sau este, cronologic vorbind, ultimul deținut politic din România. Asta nu înseamnă că nu o să urmeze și alții, dar până acum el este ultimul băgat la pușcărie absolut politic și ținut la pușcărie absolut politic, probabil că tot politic, cumva, va fi eliberat odată și odată, când va fi eliberat sau nu va fi eliberat, dar tot o decizie politică va fi și acolo”, explica Mugur Ciuvică.

Pronunțarea, joi!

Magistrații Tribunalului București urmează să se pronunțe joi pe eliberarea lui Liviu Dragnea.

"Eu am făcut o cerere de amânare, având în vedere că, ieri, în cadrul unui proces de strămutare pe care noi l-am solicitat - strămutarea cauzei de la Tribunalul Bucureşti - judecătorul s-a abţinut pentru un anume motiv şi s-a dat termen pentru data de 14 iunie. Fără putinţă de tăgadă, am apreciat că este necesar să fac o solicitare în sensul amânării acestei cauze, întrucât dispoziţia legală prevăzută de articolul 74 alin. 5 din Codul de procedura penală spune că, dacă se va admite acea cerere a noastră de strămutare, această hotărâre va fi desfiinţată conform legii. Ori, eu am apreciat că este şi util, şi firesc, şi legal ca această instanţă să amâne judecarea contestaţiei. Instanţa nu a admis cererea noastră. Ne-a dat cuvântul pe fond.” a spus astăzi avocata lui Liviu Dragnea astăzi. Vezi aici mai mult