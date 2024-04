Elevul agresat de la Colegiul Tehnic ''Iuliu Maniu'' intră în operaţie

Un elev de clasa a 10-a de la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu a fost atacat de un adolescent însoțit de alți 3 minori de aceeași vârstă.

Totul ar fi pornit în urma unui conflict mai vechi. Victima a fost agresată cu un obiect tăietor-înțepător.

Directoarea unității de învățământ a fost cea care a sunat la 112 și a raportat evenimentul.

Deși agresorul deja fugise în momentul în care Poliția a ajuns la fața locului, acesta a fost identificat pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere.

Polițiștii fac cercetări la această oră, conform Antena 3 CNN.

"Este un băiat de 17 ani cu agresiune. A primit un pumn şi am înţeles că pe urmă a fost tăiat cu baioneta la nivelul antebraţului. Are o plagă la nivelul antebraţului, o tăietură. Nu are viaţa în pericol. Nu ştiu cât de profundă este plaga pentru că acum va intra în sala de operaţie", a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului "Grigore Alexandrescu", Raluca Alexandru, conform Agerpres.

