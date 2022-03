El este polițistul de frontieră ucrainean de pe Insula Șerpilor care i-a înjurat pe soldații ruși. A fost decorat - VIDEO

Roman Hribov este soldatul ucrainean de pe Insula Șerpilor care i-a înjurat pe militarii ruși. El a fost acum decorat pentru serviciile sale, scrie The Guardian. Polițistul de frontieră se afla la serviciu pe Insula Șerpilor atunci când o navă rusească a început să bombardeze, pe 24 februarie,

Inițial au apărut informații conform cărora 13 polițiști de frontieră au murit pe Insula Șerpilor după ce au refuzat să predea. la câteva zile distanță, însă, s-a aflat aceștia sunt vii, ținuți prizonieri de ruși. Potrivit Ministerului Apărării al Ucrainei, polițistul a fost eliberat alături de ceilalți colegi ai săi, iar în prezent se află la Cerkasî. Roman Hribov devenise popular după ce apăruse înregistrarea dialogului dintre polițiștii ucraineni de frontieră și militarii ruși. Acesta i-a înjurat pe invadatori.

Dialogul dintre polițiștii ucraineni de frontieră și militarii ruși:

Ofițer rus: Aceasta este o navă de război militară. Aceasta este o navă de război militară rusă. Vă sugerez să vă lăsați armele și să vă predați pentru a evita vărsarea de sânge și victime inutile. În caz contrar, veți fi bombardați.

Soldat ucrainean: Navă de război rusească, du-te naibii.

#Ukraine Roman Hrybov, the Ukrainian soldier, who said the now-famous "Russian warship, go fuck yourself" phrase when asked to surrender, returned home. It was initially thought that Hrybov and all the border guards on Snake Island were killed. Hrybov was captured by Russians pic.twitter.com/RVzfzK3ii4