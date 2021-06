Eficiența centralei de cogenerare pe amestec de gaz și hidrogen de la Midia

Noua centrală va alimenta rafinăria Petromidia, cu toate instalațiile ei, rețeaua de apă caldă și căldură din orașul Năvodari, dar va da energie și în rețeaua națională. Odată lansată, ea va avea anual o contribuție semnificativă la bugetul de stat, sub formă de impozite.

„Acest proiect special va avea cele mai înalte obiective și caracteristici tehnologice cu putință, pentru a aduce stabilitate producției de electricitate și de căldură. În același timp, vom livra o parte din surplusul de electricitate sistemului național și va exista efectiv posibilitatea de a aduce apă caldă în sistemul de încălzire al orașului Năvodari. (...) În ceea ce privește operațiunile, centrala propriu-zisă, de la bun început, după ce construcția este finalizată, va aduce, anual, aproximativ 10-11 milioane de dolari la bugetul de stat sub formă de taxe”, a explicat Beimbet Shayakhmetov, CEO al Grupului Rompetrol (KMG International).

Cel mai mare randament al unei centrale pe gaze din România

Noua centrală de cogenerare de la Midia, a cărei construcție va costa 148 de milioane de dolari, va produce energie electrică și termică, și va funcționa cu un mix-ul de gaze rezultate din procesele tehnologice ale rafinăriei care conțin și hidrogen (25% din mix) și gaze naturale care vor veni din rețeaua națională (75% din compoziție). Turbinele noii centrale, care sunt model de generația a patra Simens SGT-750, sunt proiectate să poată arde acest mix care va conține până la 15% hidrogen, iar randamentul ei va fi de până la 92%, cel mai mare dintre centralele pe gaz din România.

„Este un proiect de importanță pentru Sistemul Energetic Național, 80 de megawați în plus, gândiți-vă că, practic, dacă-mi aduc bine aminte, din 2016 am mai început o construcție nouă, o unitate nouă de producere a energiei electrice în România: începem una nouă, 80 de megawați noi pe care îi vom pune în sistemul energetic național până în 2023. 75% se vor consuma intern de către Petromidia, practic, eficientizând foarte mult activitatea Rompetrolului, reducând costurile, fiind o eficiență energetică foarte mare. 25%, surplusul, va fi livrat sistemului energetic național. În plus, va asigura și încălzirea orașului Năvodari, ceea ce este un lucru remarcabil”, a punctat Virgil Popescu, ministrul Energiei.

Spre comparație, Centrala de la Brazi, care aparține Petrom și a fost pusă în funcțiune în 2012, folosește tot gaze naturale, dar nu în cogenerare, ci produce doar energie electrică. Are o capacitate de 860 MW și a costat 530 milioane de euro, iar eficiența ei este de 57%.

De asemenea, la Iernut, Romgaz va construi și el o centrală pe gaze, care va produce doar energie electrică la o putere instalata de maximum 430 MW și o eficiență electrică brută la sarcină nominală de peste 56%. Prețul contractului este estimat la circa 268 milioane de euro fără TVA, iar centrala ar urma să fie terminată în 3 ani.

Turbine extrem de eficiente

Revenind la centrala de cogenerare de la Midia, conform prospectului Simens, SGT-750 este o turbină cu putere liberă, ceea ce face posibilă rezolvarea fluctuațiilor din frecvențele rețelei. De asemenea, are capacitatea de a face porniri frecvente și rapide, și poate ajunge la sarcină maximă în mai puțin de 10 minute. Turbina model SGT-750 are cel mai mare raport putere-eficiență combinat cu emisii scăzute uscate (DLE) și s-a dovedit a fi una dintre cele mai ecologice turbine din lume. Poate opera la capacitate maximă la temperaturi arctice de -60 de grade Celsius, sau la temperaturi ridicate de 55 de grade Celsius. Mentenanța ei înseamnă oprirea, cumulat, timp de 17 zile de-a lungul a 17 ani de funcționare. Centrala de la Midia va avea două astfel de turbine.

Pe lângă energie, centrala va produce și abur tehnologic de până la 180 tone/oră, necesar rafinăriei Petromidia. Separat de acestea, pentru locuitorii din orașul Năvodari, pornirea centralei va însemna un preț mai mic pentru apă caldă și căldură – necesarul local fiind de până la 20 MWt/oră.

„Estimăm că prețul gigacaloriei în orașul Năvodari va scădea cu 10-20%”, a declarat Boris Bucur, director general al Rompetrol Energy.

„Competitivitatea depinde în mare măsură de modul în care este produsă energia, de prețurile pentru energie electrică, iar ținând cont de consecințele anticipate pe termen mediu și lung ale politicii verzi de la nivel european, evident că noi va trebui să creștem capacitățile de producție semnificativ și, în acest sens, cred că trebuie să investim major din toate resursele posibile”, a arătat recent și Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților, la conferința de lansare a construcției noii centrale de cogenerare.

Reducerea masivă a emisiilor

Dar centrala de la Midia va fi eficientă nu doar financiar, ci și la capitolul reducerea emisiei de gaze cu efecte de seră, această centrală fiind dotată, așa cum arătam anterior, cu a patra generație de arzătoare, cu un randament la 92. Iar reducerea emisiilor va fi majoră.

„Din perspectiva sustenabilității, acest lucru, conform calculelor noastre, lansarea cogenerării va permite reducerea emisiilor cu aproximativ 180 de mii de tone pe an, deci acesta este, de fapt, unul din motivele pentru care considerăm că acest proiect este cel care va permite KMG International și Grupului Rompetrol să înceapă să facă pași în direcția proiectelor de sustenabilitate și neutralitate” a detaliat Iskander Abdibaitov, Chief Officer Corporate Development.

„Noua centrală va contribui la dezvoltarea activităților de rafinare prin îmbunătățirea costurilor de procesare, prin reducerea impactului și a amprentei de dioxid de carbon a platformei industriale și prin crearea premiselor necesare pentru noi investiții”, a arătat, în final, Beimbet Shayakhmetov, Directorul General al KMG International.