Efectele SECUNDARE pe care le are laptele degresat

Cu toate acestea, laptelui degresat îi lipsește cremositatea laptelui tipic, oferindu-i o consistență umedă care nu este potrivită pentru toată lumea.

Acestea fiind spuse, există câteva efecte secundare surprinzătoare ale consumului de lapte degresat, de la valoarea sa nutritivă până la potențialele sale proprietăți de creștere a mușchilor, care fac acest produs de bază de dimineață popular în multe gospodării.

„Multe beneficii pot rezulta din încorporarea oricăror produse lactate cu conținut scăzut sau fără grăsimi în tiparele zilnice de alimentație, în principal datorită profilului nutritiv bogat pe care îl oferă produsele lactate, inclusiv nutrienți precum vitaminele A și D”, spune Heather Sachs, reprezentat Blue Apron.

Laptele degresat are mai puține calorii și mai puține grăsimi

Dacă vă urmăriți aportul de grăsimi, atunci poate doriți să optați pentru un pahar de lapte degresat.

„Laptele degresat are mai puține calorii și are zero grăsimi și colesterol în comparație cu 1%, 2% în laptele integral”, spune Lisa Andrews, proprietara Sound Bites Nutrition.

Laptele degresat are o valoare nutritivă similară cu laptele cu conținut scăzut de grăsimi

Deși laptele degresat nu are la fel de multă grăsime ca și omologii săi, are o etichetă nutrițională similară.

„Laptele degresat oferă aceeași cantitate de calciu, vitamina D și proteine ​​ca și alte tipuri de lapte de vacă”, spune Andrews.

Potrivit KidsHealth, laptele degresat oferă o sursă bună de proteine ​​și oferă aceleași vitamine și minerale ca laptele integral.

Laptele degresat poate reduce probabilitatea de cancer colorectal și poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale

Potrivit World Cancer Research Fund International, există dovezi puternice care sugerează că lactatele reduc riscul de a dezvolta cancer colorectal. Se spune că acest lucru este rezultatul combinației de calciu și vitamina D prezente în produsele lactate.

Dacă aveți hipertensiune arterială , atunci consumul de lapte degresat vă poate ajuta. „Dietele care conțin calciu adecvat din laptele degresat ajută la scăderea tensiunii arteriale și fac parte din dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension- Abordări dietetice pentru a opri hipertensiunea arterială)”, spune Andrews.

