e-Factura e la noroc! ”Mie mi-au făcut și dosar de executare silită la aproape 12 luni după ce am făcut plata”

De un an deja, sistemul de transmitere a facturilor către ANAF, e-Factura, a devenit obligatoriu pentru relațiile comerciale între firme. După un an, sistemul încă ”strănută”, iar contribuabilii sunt buni de plată, chiar și fără vină.

Pe un grup de profil, dedicat e-Factura, a fost ridicată întrebarea: ”Iar tușește site-ul? Că deja contabilii inventează noi "complimente". Bine că ne vin somații de plată cu datorii achitate”.

Comentariile contabililor au curs:

”Site-ul nu știu, dar pe parte de validare facturi raportate nu stă prea bine ANAF. Sunt întârzieri, practic se validează aleator. Unele se validează instant, altele nu sunt validate încă (se vor valida probabil peste câteva ore bune doar). Validarea la timp a e-Facturilor trimise depinde practic de noroc.

Asta e nimica toată, mie mi-au făcut și dosar de executare silită la aproape 12 luni după ce am făcut plata, și nici măcar când am făcut zeci de acte și am fost și la ei la sediu de vreo două ori nici măcar nu și-au cerut scuze și am plătit cheltuieli de executare silită, bine, sumele erau mici, eu personal nu mai aștept nimic de la statul ăsta, doar falimentul și disoluția, dizolvarea și crearea altuia nou, pe baze mai reale și mai umane.

Mi-a scris că își cere scuze... că e în mentenanță... După ce a comis-o, mi-a emis certificat pe zero și a emis o somație de plată instantaneu.

Aștept de 3 ore să se valideze o factură în SPV. Niște mizerii. Nu pot trimite comandă fără a fi validată factura. Așa solicită cumpărătorul, o multinațională. (...) L.E. Nici după 9 ore nu e validată.

6 ore și nimic...

Bătaie de joc. Niște mizerii corupte, plătiți cu zeci de mii de lei din banii noștri”.

