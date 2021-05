Dragnea rămâne în închisoare. Codrin Ștefănescu: Prin ce a trecut depăşeşte limita democrației! Sistemul este foarte nervos

"Sunt siderat la fel ca mulţi alţi români"

"Sunt siderat la fel ca mulţi alţi români, în acest moment. Am înţeles, de la avocaţi, de la jurişti, că instanţa ar fi trebuit doar să ia act. El a avut nişte hotărâri judecătoreşti pentru eliberare. Având o hotărâre judecătorească, prin care se admite faptul că i s-au încălcat drepturile şi libertățile şi câştigă 49 de zile la eliberare, are o comisie din penitenciar care este condusă chiar de un judecător care admite liberarea sa, instanţa doar trebuia să ia act de deciziile altor judecători şi să pună în aplicare acest lucru.

Comisia de la penitenciar condusă de un judecător este mai presus, conform legii, decât instanţa. Se pare că sistemul nu vrea, încălcând toate legile, toată morala, toate principiile de drept pentru a-l ţine pe Dragnea după gratii. Toată lumea începe să vadă acest lucru şi vă spun că foarte mulţi oameni din România devin tot mai nervoşi vizavi de acest subiect, aşa cum suntem şi noi, prietenii şi apropiaţii lui", a spus Codrin Ștefănescu, la Antena 3.

"Sistemul este foarte nervos"

"Eu am fost la el în vizită de 31 de ori - el renunţând la vizita familiei - în doi ani de zile. Am văzut prin tot ce a trecut. Problemele de sănătate pe care le are... Am şi spus public că, în momentul în care va ieşi, primul lucru pe care o să îl facă este să se întâlnească cu medicii care vor stabili dacă se operează sau nu la coloană. Nu am văzut cum a fost abuzat, în momentul în care s-a îmbolnăvit un deţinut de COVID şi el a fost trimis la alt spital şi ţinut acolo câteva luni de zile.

Am ştiut momentul în care a fost scos de la muncă, toate momentele în care a fost umilit, momentul în care nu avea dreptul să îşi cumpere nici măcar un pachet de ţigări de la magazinului penitenciarului, momentul în care era scos, o dată pe săptămână, într-un spaţiu de 4 metri pătraţi cu gratii, ca să îi plimbe şi, dacă se poate, noaptea.

Prin ce a trecut omul ăsta depăşeşte limita democrației într-o ţară normală. Cazul Dragnea devine o chestie pe care românii o percep ca abuzul desăvârşit, total. Se calcă în picioare orice lege există scrisă și aprobată în legislaţia românească. Omul ăsta trebuie să stea acolo cât mai mult. Dacă se poate, să nu se mai întoarcă deloc şi să facă fericită o grămadă de lume. De aceea, şi sistemul este foarte nervos pentru ca el are încă prieteni, foarte mulţi susţinători", a mai spus Codrin Ștefănescu.

