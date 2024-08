Dr. Vladimir Poroch a menționat că, anul trecut, a contribuit la propunerile de modificare a unui ordin privind pacienții oncologici, dorind să includă o prevedere care să excludă resuscitarea cardio-respiratorie pentru pacienții cu cancer metastatic în stadiu terminal, dar această propunere nu a fost aprobată.

„Apropo de ce se întâmplă zilele acestea, oprobiul acesta public. Eu nu sunt de acord cu asta, cu vânătoare de vrăjitoare și judecați făcute așa. Pare simplu, dar lucrurile întotdeauna trebuie judecate în contextul respectiv. Nu aduce un lucru bun sistemului de sănătate dacă se întâmplă aceste lucruri.

Anul trecut, la propunerile de modificare a OMS 253/2018 am lucrat și eu (...) și am ținut în mod expres să inserăm acolo o prevedere în care, pentru că era vorba de pacienți oncologici, spuneam așa: „Pacientul cu cancer metastatic aflat în stare terminală nu beneficiază de resuscitare cardio-respiratorie”. Nu a trecut acest lucru.”, a spus dr. Vladimir Poroch.

De ce nu ar trebui resuscitat un pacient care e în această situație

Dr. Vladimir Poroch a subliniat că nu toate intervențiile medicale sunt recomandate sau benefice pentru pacienți, mai ales în cazurile terminale. El a dat exemplul resuscitării cardio-respiratorii la pacienții cu cancer metastatic, aflați în ultimele ore sau zile de viață, menționând că o astfel de intervenție nu aduce niciun beneficiu și este inutilă în aceste situații, fiind considerată un tratament futil.

„Ajungem la ceea ce se întâmplă și are legătură cu ceea ce se discută azi și se dezbate foarte mult. Aș spune așa: nu toate intervențiile medicale posibile sunt recomandate și chiar benefice pentru un pacient. Și anume, s-ar putea ca, la un moment dat, anumite intervenții, cum ar fi resuscitarea cardio-respiratorie pentru un pacient cu cancer metastatic, stadiu IV, aflat în stare terminală - adică acel pacient are toate semnele precise pe care noi le-am identificat și am pus diagnosticul de stare terminală, adică pronosticul este de ore până la 2-3 zile - resuscitarea cardio-respiratorie la un astfel de pacient - și nu numai, mai sunt și alte manevre - nu aduce niciun beneficiu. Deci este un tratament futil, inutil, la finalul vieții.", a spus dr. Vladimir Poroch.

Niciun beneficiu pentru pacient

Dr. Vladimir Poroch a explicat că resuscitarea unui pacient aflat în stadiu terminal nu doar că nu aduce beneficii, ci poate chiar agrava calitatea vieții acestuia. Potrivit acestuia, în îngrijirea paliativă, se pune accent pe calitatea vieții, nu pe prelungirea acesteia cu orice preț.

„Pe de altă parte, nu numai că nu aduce un beneficiu, ci s-ar putea chiar să strice, adică să deterioreze și mai mult calitatea vieții pacientului. Adică pacientul respectiv în loc să nu sufere - că asta ne propunem prin calitatea vieții pe care încercăm să i-o menținem sau creștem pe cât posibil – noi i-o vom deteriora pentru că resuscitarea nu e ca în filme – deodată s-a trezit și merge pe picioarele lui. Nu se întâmplă așa!

Pacientul va fi intubat, ventilat mecanic, va sta în ATI unde familia nu mai are acces atât de facil, va suferi anumite intervenții invazive, inevitabile în ATI, și va deceda câteva ore sau cel mult două zile mai târziu. Va mai face un stop cardio-respirator, iar îl vor resuscita.

Sunt studii care ne arată foarte clar, în primul rând, nu iese resuscitarea. Deci noi îl resuscităm, se rup coastele, că așa se întâmplă la o resuscitare, și tot nu iese. Chiar dacă ar ieși, calitatea vieții pacientului ar fi extrem de slabă și el ar deceda oricum câteva ore sau zile mai târziu, se obicei izolat undeva în ATI, adică neavând familia acces la acel pacient.

Și atunci care este beneficiul? Nu e niciun beneficiu pentru pacient! Nu mai contează cantitatea, că mai trăiește câteva ore sau zile. În îngrijirea paliativă, promovăm în primul rând calitatea, nu cantitatea.", a spus dr. Vladimir Poroch.

Intervenții futile pot să dăuneze pacientului

Dr. Vladimir Poroch a explicat că unele intervenții medicale la finalul vieții pot fi inutile sau chiar dăunătoare pentru pacienți. El a subliniat că aceste decizii de neintervenție nu reprezintă eutanasie sau suicid asistat, ci sunt legate de evitarea unor tratamente futile care nu aduc beneficii pacientului.

„Aceste atitudini de neintervenție, deci de a nu interveni sau de a opri anumite intervenții... Că nu vorbim în partea de final a vieții doar de resuscitare cardio-respiratorie, acel masaj cardiac extern, mai sunt și resuscitare volemică, și vasopresoare - apropo de noradrenalină – și nutriție, și hidratare la finalul vieții. Sunt mai multe aspecte, lucrurile sunt mai complexe.

Ar trebui să diferențiem toate aceste practici. Nu e vorba de eutanasie și nici de suicid asistat, ci de intervenții futile, deci care nu au niciun rol sau chiar pot să dăuneze pacientului, și mai mult decât atât, de a diferenția de eutanasia pasivă care înseamnă că ar exista o opțiune viabilă de tratament, dar pe care eu nu i-o aplic pacientului. Deci nu e vorba de asta.

E vorba că, pur și simplu, eu mă abțin de la a-l resuscita, de a-i pune nutriție parenterală pe venă, și așa mai departe, unui pacient pentru că ii fac mai mult rău și pentru că nu e indicată, nu mai este utilă această intervenție. Despre asta e vorba.”, a spus dr. Vladimir Poroch la Interviurile DC News.

