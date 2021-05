Dr. Flavia Groșan: O să plângem după COVID

”O să plângem noi după un COVID”

”Prieteni, încep să apăra cazuri de pneumologie adevărată. O sa plângem noi după un Covid. Am pe țeavă niște cazuri de mă iau cu mâinile de cap. Doamne, ajută-mi!” a scris medicul Flavia Groșan, pe Facebook.

”Schema mea este minunată”

Medicul Flavia Groșan a ajuns în atenția publică în urma opiniilor sale cu privire la pandemia de COVID-19 și tratamentul pentru boala provocată de SARS-CoV-2.

"Eu consider că schema mea este minunată. Eu puteam să fac o vedetă din Azitromicină, dacă voiam. Nu, eu sunt cu Claritromicina. De ani de zile, am simţit tropismul ei, am simţit rolul ei antiinflamator, dar singură nu poate face faţă. Schema mea trebuie explicată fiecăruia în parte. Schema mea eu zic că a fost incredibilă! Am avut grijă de ea să nu fie distrusă, batjocorită. Sunt medicamente comune, vechi. Tratamentul etiologic, Claritromicina. Mă duc mai departe, cu grijă, la simptome, febră. Întăresc Claritromicina cu alte medicamente cu rol antiinflamator. Ventolinul este regina - bronhodilatatorul -, iar antiinflamatorul Flixotide a fost regele meu. Sunt două dispozitive unde a trebuit să stau la fiecare să explic cum se ia. (...) La zece zile, pacientul meu e bine", spunea dr. Flavia Groșan, la Antena 3.

Ce spune Carmen Dorobăț despre tratamentul aplicat de Flavia Groșan

Carmen Dorobăț, medic primar infecţionist Spitalul de Boli Infecțioase Iași, a vorbit despre "rețeta minune" împotriva COVID-19, propusă de Flavia Groșan.

"Este vorba despre un bronhodilator, iar celălalt este o administrare sub formă de spray a unui corticoid. Despre acest subiect s-a vorbit. Ultimul studiu apărut în martie, în acest an, când s-a spus și s-a subliniat că acești corticoizi sub formă inhalatorie categoric nu trebuie opriți în cazul pacientului astmatic care face infecție cu SARS-CoV-2, dar în ceea ce privește celălalt pacient poate fi folosit, nu este contraindicat, dar dacă este utilizată dexametazonă injectabil, atunci administrarea pe cale locală și inhalatorie nu ar mai avea sens. Importanța corticoizilor este cunoscută de multă vreme, că o dăm sub formă de pastile, că o dăm sub formă injectabilă. (...) Dna doctor are o experiență deosebită, dar în niciun caz aceste medicamente nu trebuie luate după ureche", a afirmat Dorobăț, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.