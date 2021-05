Dr. Groșan: Am peste 6.000 de cazuri investigate. Cu două întrebări, aș arunca presa în aer!

”După ce Groșan a băgat panica în populație cu oxigenul, acum apare panica pentru endoscopie bronșică. Vezi, Doamne, te poți infecta mortal în urmă acestei intervenții invazive. Recunosc, colegul nu a fost mediatizat ca și mine. Ce noroc pe capul lui. Prieteni, practic oxigenoterapia în limita ghidurilor disponibile. Am practicat endoscopia bronșică peste 10 ani. Am în portofoliu profesional peste 6000 de cazuri investigate. Dar nu țin minte să fi avut vreo infecție atât de gravă. Poate și din precauție, sau în urma unor controale în care mi s-au zdruncinat creierii. Echipa mea, sunteți pe aici. Spuneți voi dacă am dreptate. Și îmi mai aduc aminte ceva. În anii aia eram chemată zilnic pentru bronhoaspirații în secții AȚI din alte spitale. Cu două întrebări, iar aș arunca presa în aer. Dar n-am să le pun. PS În concluzie, să nu va fie frică de bronhoscopie. Este o investigație de bază în Pneumologie, cu riscuri minime pentru un bronholog experimentat. Amin.” a scris medicul Flavia Groșan, pe Facebook.

”Schema mea a fost incredibilă”

Medicul Flavia Groșan a ajuns în atenția publică în urma opiniilor sale cu privire la pandemia de COVID-19 și tratamentul pentru boala provocată de SARS-CoV-2.

"Eu consider că schema mea este minunată. Eu puteam să fac o vedetă din Azitromicină, dacă voiam. Nu, eu sunt cu Claritromicina. De ani de zile, am simţit tropismul ei, am simţit rolul ei antiinflamator, dar singură nu poate face faţă. Schema mea trebuie explicată fiecăruia în parte. Schema mea eu zic că a fost incredibilă! Am avut grijă de ea să nu fie distrusă, batjocorită. Sunt medicamente comune, vechi. Tratamentul etiologic, Claritromicina. Mă duc mai departe, cu grijă, la simptome, febră. Întăresc Claritromicina cu alte medicamente cu rol antiinflamator. Ventolinul este regina - bronhodilatatorul -, iar antiinflamatorul Flixotide a fost regele meu. Sunt două dispozitive unde a trebuit să stau la fiecare să explic cum se ia. (...) La zece zile, pacientul meu e bine", spunea dr. Flavia Groșan, la Antena 3.

