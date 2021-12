Dosarul Revoluției. Cum i s-a propus lui Ion Caramitru să candideze la preşedinţie: Am înțeles că urmau să se folosească de persoana mea

"Eu am făcut parte din Biroul Executiv al CFSN în care eram 11 persoane, adică Ion Iliescu, Petre Roman, Silviu Brucan, Cazimir Ionescu și alte persoane. Eu eram singurul care nu eram fost membru de partid comunist...Ni s-a spus că urmează a fi luată o hotărâre importantă și Iliescu i-a dat cuvântul lui Silviu Brucan. Acesta a avut un discurs politic prin care ne-a adus la cunoștință că este momentul transformării FSN în partid politic. Eu am replicat că nu este normal acest lucru, întrucât se folosește capitalul de încredere câștigat în timpul evenimentelor tragice pentru crearea unui partid politic ce va participa la următoarele alegeri. Brucan se erija în ideologul acestui nou partid și îmi amintesc că s-a referit la cei care au preluat puterea, metaforic, ca fiind spuma de pe val. Mai afirma că va fi un urlet de fiară înjunghiată din partea opoziției, dar noi vom aduce observatori străini la alegeri și le închidem gura. Avem nevoie însă de un lider credibil, cunoscut, curat, care să înscrie partidul și să conducă și acesta nu poate fi decât domnul Caramitru.

"Mi s-a propus chiar să candidez la funcția de președinte"

Mi s-a propus chiar să candidez la funcția de președinte. Am fost profund uimit de această propunere, pe care am declinat-o imediat, am înțeles că urmau să se folosească de persoana mea doar pentru rolul de imagine pe care o reprezentam și în acel moment am replicat că dacă acest lucru s-ar materializa, primii care ar trebui să plece din structurile puterii ar fi chiar cei prezenți. Am spus și în stenograma de la Comisia Senatorială și reiterez astăzi că primul element dezastruos a fost infiltrarea în structurile puterii a unor oameni din eșalonul doi. Oameni care au condus elemente ale instituțiilor cum sunt MAPN, MI, Sri...Am dezavuat încă de la început inițiativa președintelui Iliescu de a se acorda certificate de revoluționar participanților la ceea ce a însemnat o mișcare atât de largă a întregului popor. Modul în care a fost concepută această lege a deschis larg porțile unor impostori...", declara Ion Caramitru.

