Dosar ROMARM - Pițurcă. Chirieac: DNA procedează corect, dar avem această dezamăgire: ROMARM. Este o ruşine! Cu siguranţă au în vedere şi alte persoane din vârful statului român

Victor Piţurcă este cercetat sub control judiciar, în acest moment. Procurorii nu au cerut arestarea sa preventivă.

"Slavă Domnului că DNA face anchetă, fiindcă astfel de cazuri sunt relatate de noi, de către presă, din 2020! Toate cazurile au fost aduse în atenţia publică de către presă, nu de către organele statului. Să facă anchetă! Au procedat corect, i-au dat drumul lui Pițurcă - dânşii judecă pe acte acum, nu au prins șpaga în 2020. Din punctul ăsta de vedere, merită încă o dată salutat acest demers al DNA despre care aveam impresia aseară că merge pe vechea formulă a doamnei Kovesi - 3-6 luni de puşcărie şi apoi mai vedem. Nu! Procedează corect DNA, în acest moment. Să îşi facă anchetă!

Dar avem această dezamăgire: ROMARM! Face parte din acest scandal de corupție Armata României care are o zonă de credibilitate a doua după Biserică. Este o ruşine! Şi, cât privește măsurile împotriva celor care au furat fiind sub culorile drapelului, în mod evident, trebuie dat un exemplu din acest punct de vedere. Noi ne bazăm pe ei. De ce au mers cu toţii către armată, când a fost cu măştile? S-a zis: "Domnule, în armată avem cea mai mare încredere. Ăştia nu fură". Şi aflăm, acum, că şeful ROMARM este pus sub acuzare şi este învinuit de fapte de corupție şi aşa mai departe", a spus analistul politic Bogdan Chirieac, la Antena 3 CNN.

"Cu siguranţă au în vedere şi alte persoane din vârful statului român"

Întrebat dacă ancheta DNA ar putea să ajungă mai departe, la nume mai sus puse, cu funcţii importante în stat, aşa cum spunea şeful DNA, analistul politic a punctat:

"Eu cred că da. Dacă domnul Bologa a făcut această declaraţie, cu siguranţă se bazează pe ceva, pe fapte. Cu siguranţă au în vedere şi alte persoane din vârful statului român care probabil au cauţionat aceste fapte. Dar, în orcie caz, Armata Română care a făcut atât de mult pentru ţara noastră şi face în continuare are această unitate ROMARM care a făcut-o de ruşine. Acolo nu ştiu spre ce trebuie mers... Desființarea ROMARM şi reînfiinţarea altei unităţi, că nu se poate. Când tu ai furat în pandemie, când îţi mureau oamenii pe stradă şi şeful ROMARM este acuzat - să vedem, poate că e nevinovat, eu sper, dar totuşi văd că au nişte dovezi -, când ai comis astfel de fapte... Nu te mai poţi baza pe această instituție".

Victor Piţurcă este cercetat sub control judiciar, în acest moment. Procurorii nu au cerut arestarea sa preventivă. La ieşirea de la DNA, acesta a spus că "nu am nicio legătură cu această afacere". El a precizat că nu poate face declarații.

De asemenea, DNA anunţa, luni, că procurorii de la Secţia de combatere a corupţiei au dispus efectuarea urmăririi penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând cu ziua de luni, a lui Gabriel Ţuţu, director general al Companiei Naţionale ROMARM SA, pentru abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, trafic de influenţă în formă continuată şi fals intelectual.

