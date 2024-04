Doom metal în biserici. Noul gen muzical ce ia amploare

Pantheïst și Arð, trupele de doom metal care au susținut concertul la Primăria din Huddersfield anul trecut, au fost copleșite de solicitări de a repeta performanța de la câteva biserici, potrivit The Guardian.

"Ne-am gândit că bisericile ar privi asta ca pe ceva puțin eretic — să ai o trupă de metal care cântă în biserică —, dar nu a fost deloc așa", a declarat Mark Mynett, lector universitar la Departamentul de Producție Muzicală de la Universitatea din Huddersfield. "Ei au acceptat cu adevărat acest nou și îndrăzneț univers — unii dintre ei au vorbit despre captarea unui nou public în biserică", a adăugat acesta.

Experimentul din august de anul trecut i-a avut ca protagoniști pe Pantheïst și Arð însoțiți de David Pipe, organistul catedralei din Leeds.

Mynett a spus că după ce Observer a acoperit evenimentul, acesta a fost prezentat și în cadrul emisiunii Sunday Worship de la Radio 4, provocând zeci de biserici, printre altele, să intre în contact cu el și cu Pipe. Acum, noul gen muzical își are propriul nume — organic metal — și este planificată o serie de concerte similare, începând cu concertele de săptămâna aceasta la biserica St. Paul din Huddersfield.

Evenimentul va prezenta trupa lui Mynett, Plague of Angels, alături de Pipe la orgă și de Anabelle Iratni, care va interpreta o arie de Handel și va oferi growl-uri de death metal.

"Concertele la St. Mary Redcliffe, o biserică gotică din Bristol cu arhitectură din secolul al XII-lea, precum și la Catedrala din Rochester din Kent, sunt deja planificate. Există, de asemenea, un interes puternic din partea Germaniei", a adăugat Mynett.

Liderii bisericii au încercat să-și mențină destinația de spații comunitare organizând și alte evenimente, precum proiecții de filme mute sau alte recitaluri.

Joe Cryan, director de muzică la St. Mary Redcliffe, a spus: "Parte din misiunea mea este să vedem cum facem ca muzica să reflecte Bristolul de acum, pentru că este un oraș secular, nu un oraș sacru".

Cu toate acestea, nu toate evenimentele moderne sunt populare printre credincioși. Un dans tăcut la Catedrala din Canterbury în februarie, cunoscut sub numele de "rave in the nave", a fost contestat de activiști, care nu au fost de acord cu ideea de a folosi bisericile pentru dans și consum de alcool. Dar oficialii bisericii au spus că dansul a avut loc în catedrală de sute de ani.

"Muzica se auzea în biserică de la răsăritul până la apusul soarelui în fiecare zi, în fiecare biserică, nu doar în cele mari," a spus Renshaw. A adăugat că prezența doom metalului amintește și de picturile din bisericile medievale, care înfățișau Judecata de Apoi, când sufletele erau trimise în cer sau în iad, ca un avertisment pentru congregație.

