Doi tineri au încercat să se înscrie la Drept cu diplome de Bacalaureat false

Candidați la Drept cu diplome false. O femeie de 24 de ani și un bărbat de 30 de ani, originari din județul Botoșani, au încercat să se înscrie la Facultatea de Drept și Științe Administrative de la Universitatea „Ștefan cel Mare” cu diplome de Bacalaureat care „ridică suspiciuni rezonabile de fals”.

Reprezentanții Facultății de Drept și Științe Administrative de la Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava au sesizat Biroul Universitar din cadrul Poliției Municipiului Suceava, miercuri după-amiază, reclamând că două diplome de BAC depuse la dosarele de admitere ridică suspiciuni rezonabile de fals.

S-a întocmit dosar penal pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals

Purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, Ionuț Epureanu, a confirmat informația. Diplomele au fost depuse de doi tineri, în vârstă de 24, respectiv 30 de ani, din Botoșani.

Ionuț Epureanu a precizat că în cauză „s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, fapte prevăzute si pedepsite de art. 322 si 323 din Codul Penal, cercetările fiind continuate de catre poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Suceava sub coordonarea unităţii de parchet”, potrivit Adevărul.

VEZI ȘI: Cîmpeanu: Elevii care anul acesta intră în clasa a IX-a nu vor da Bacalaureat bazat pe competențe

Din același 'registru':

Zilele trecute, cinci bărbați care falsificau permise de conducere, diplome de bac, buletine și pașapoarte au fost reținuți

Cinci bărbați au fost reținuți, fiind suspectați că, în perioada 2019-2021, ar fi falsificat zeci de documente, printre care permise de conducere, diplome de bacalaureat sau cărți de identitate și pașapoarte, pe care le trimiteau în străinătate, în schimbul unor sume de bani.

Potrivit IPJ Ilfov, polițiștii au făcut în acest caz 8 percheziții în București și una în Ilfov la domiciliile mai multor persoane, bănuite de săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale. Au fost duse pentru audieri la IPJ Ilfov 12 persoane.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2019-2021, mai multe persoane, cu vârste cuprinse între 26 și 54 de ani, ar fi falsificat zeci de documente, printre care permise de conducere, cărți de identitate, diplome de bacalaureat, diplome de agricultură, caziere judiciare, permise de ședere, pașapoarte și alte documente care urmau să fie trimise în străinătate, în scopul primirii unor sume de bani.

Suspecții aveau echipamente cu CIP pentru pașapoarte și buletine. (Citește mai mult AICI.)