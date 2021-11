Dinu Lipatti nu a zâmbit până la trei ani. Ultimul său concert a bulversat o lume întreagă. Alice Barb: Știa că va muri

„Dinu Lipatti a fost copil din flori. S-a născut foarte bolnav. Nu a fost la școală. Nu a zâmbit până la trei ani. La 12 ani, cânta deja pe scena Ateneului. A fost trimis la Conservator la 14 ani și de atunci a fost numit genial. Profesorul lui de compoziție, în primul an de Conservator la Paris, a spus că el va fi un al doilea Enescu”, a amintit regizoarea Alice Barb în cadrul unui interviu acordat DCNews.

„În Elveția, Dinu Lipatti a descoperit că are leucemie”

„Dinu Lipatti s-a îndrăgostit de o pianistă, o femeie pe care am fost geloasă toată adolescența mea. Eu am fost îndrăgostită de Dinu Lipatti ca adolescentă. Era și foarte frumos. Mă uitam la fotografiile cu ochii lui mari și expresivi și eram puțin geloasă pe soția lui, Madeleine Cantacuzino. Și Madeleine era căsătorită când Dinu s-a îndrăgostit de ea. Ca să-și poată trăi iubirea, au plecat și au rămas în Elveția. Acolo, Dinu a descoperit că are leucemie. A murit la vârsta de 33 de ani. Ultimii șapte ani de viață, în care ne-a lăsat înregistrările incredibile, care sunt considerate etalon, i-a trăit în Elveția, unde a fost atât de prețuit, încât a fost al doilea pianist, după Franz Liszt, angajat ca profesor de măiestrie la Conservatorul din Geneva. Nu angaja străini decât dacă erau geniali”, a subliniat Alice Barb.

În toată perioada în care boala s-a agravat, nu s-a oprit, susținând concerte și apărând pe scenă alături de mari nume. Cu un an înainte să moară, nu s-a mai putut ocupa de catedră şi a trebuit să renunţe.

„A cântat știind că va muri”

„În ultimul recital pe care l-a dat avea o mână stângă umflată complet, aproape nu mai putea să cânte. Recitalul a fost întrerupt când i s-a făcut rău. S-a dus în cabină, i-a făcut medicul o injecție să poată termina concertul. Au reușit să înregistreze concertul, a rămas mărturie. În acea jumătate de oră, 700 - 800 de oameni din public nu s-au mișcat de pe scaune, așteptându-l pe Dinu să se întoarcă și Dinu s-a întors și a cântat pentru ultima oară în viața lui, știind că va muri”, a spus Alice Barb.

„Dinu Lipatti are statuie la Geneva. Are o piață cu numele lui. Are un parc cu numele lui. Este îngropat acolo și este extraordinar de prețuit! Mult mai prețuit decât acasă la el, dar acum lucrurile au început să se schimbe”, a mai spus Alice Barb în cadrul interviului.



Regizoarea Alice Barb, director fondator al Casei Artelor ”Dinu Lipatti”, la Interviurile DCNews