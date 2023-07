Dilemă la divorţ: Cu cine e mai bine pentru "ăla mic"? Psihologii vin cu recomandări pentru mamele şi taţii care nu mai stau împreună

Când copilul spune "Nu mai pot locui cu ambii părinţi în aceeaşi casă" apare o problemă. Cum o gestionăm?

Psih. Ramona Dumitru şi Radu Leca vin cu răspunsurile, în cadrul unei dezbateri cu foarte multe scenarii:

"Când copilul întreabă - Ce fac? - are vocea sugrumată de emoţie" - a dat startul discuţiei psih. Leca.

Dana Săvuică a replicat: Nu prea are ce să facă decât să le spună ambilor despre această stare pe care o are şi unul dintre părinţi să-şi facă bagajele şi să plece. Să stea în altă casă şi să creeze un mediu curat, nou.

Radu Leca a intervenit: Da, dar copilul o să spună în felul următor: voi locui o săptămână cu mama, o săptămână cu tata. Va avea copilul două tipuri de locuri ale sale în care se va duce? Va încerca să construiască similitudini între cele două? Se va duce cu ideea că într-o parte am ceva, într-o parte am altceva, într-un loc am curăţenie perfectă, în alt loc nu... într-o parte am tot ce-mi doresc, în cealaltă parte nu... aici am reguli, acolo nu am reguli. Va face diferenţele?

Ramona Dumitru a explicat: El se va duce în două medii total diferite. Oricât am încerca să-i creăm acelaşi mediu, nu prea avem cum.

Radu Leca: Se merge pe ideea să creăm acelaşi mediu?

Ramona Dumitru: Ideal ar fi să creăm acelaşi mediu. Şi aici mă refer când este vorba de regulile casei. Chiar dacă părinţii s-au despărţit, e bine să se respecte aceleaşi reguli peste tot. Chiar şi dacă merge la bunici. Copilul va prefera, bineînţeles, să meargă acolo unde are cele mai multe beneficii.

Dana Săvuică a completat: Da, ei tot împreună trebuie să-l crească. Nu poţi să joci diferit, tu, ca bărbat, să zici că tu eşti ăla blând şi-i faci toate poftele iar mama să fie aia rea, cu pedepse, cu ceartă.... Aici contează foarte mult dacă părinţii se respectă unul pe altul şi-şi dau seama că cea mai importantă este sănătatea mentală, emoţională şi fizică a copilului. Dacă faci ping-pong cu el... dacă e un război acolo şi continuă, copilul este cel care va avea cel mai mult de suferit.

