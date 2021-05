Deturnarea avionului în Belarus. Comisia europeană recomandă evitarea survolului

Potrivit informațiilor din media, în spațiul aerian belarus a fost anunțată prezența unei bombe la bord, iar echipajul a solicitat aterizarea de urgență pe cel mai apropiat aeroport, cel din Minsk.

Boeingul 737 a fost escortat de un avion MiG-29, puternic înarmat al Forțelor Aeriene din Belarus (Video jos). Ordinul de interceptare ar fi fost dat chiar de Alexandr Lukașenko. La sol, pasagerii au fost debarcați pentru verificarea amănunțită a avionului şi puşi să treacă din nou prin filtrul de securitate. Motivul era de fapt reținerea lui Roman Protasevich, fondatorul Nexta, principalul canal de informare din Belarus.

Canalul de Telegram de opoziţie Nexta din Belarus a anunţat duminică faptul că unul dintre foştii săi colaboratori a fost reţinut după aterizarea de urgenţă la Minsk a avionului civil în care se afla şi care se îndrepta spre Vilnius, denunţând o nouă măsură de represiune din partea regimului preşedintelui Aleksandr Lukaşenko, în timp ce preşedintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a spus că este vorba de un "act abject", relatează AFP.



Roman Protasevici, 26 de ani, a fost reţinut pe aeroportul din Minsk după ce a coborât din avionul care provenea de la Atena şi avea ca destinaţie Vilnius, capitala Lituaniei, a explicat Nexta pe reţelele de socializare.



Conform acestei surse, avionul a fost deviat de pe traiectoria sa în urma unei "alerte cu bombă". Serviciul de presă al preşedinţiei belaruse a precizat pentru Telegram că un avion de vânătoare MiG-29 a fost trimis de armată pentru a intercepta această aeronavă.Avionul era puternic înarmat.

???????? The Belarusian MiG-29, which was made airborne to escort the Ryanair aircraft, returned to the Baranovichi airfield



"Air-to-air missiles 4 R-73L and 2 R-27R, with PTB-1500 can be seen on" suspensions " pic.twitter.com/psbV0i7l6a