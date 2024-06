Dealerul lui Vlad Pascu primește o pedeapsă ușoară de închisoare, după ce a furat medicamente din Spitalul Floreasca

Tudor Duma, dealerul lui Vlad Pascu, cunoscut sub pseudonimul Maru, a primit o pedeapsă ușoară.

Maru a fost condamnat la un an și patru luni de închisoare cu suspendare pentru furt calificat, după ce s-a filmat în Spitalul de Urgență Floreasca, lăudându-se că a spart farmacia instituției și a sustras mai multe substanțe.

Acesta a reușit să ia doar două pungi cu ser fiziologic, apoi fiind ridicat de DIICOT.

Aparent, tânărul căuta oxicodonă. Tudor Duma este acuzat de trafic de droguri de risc și mare risc. El a fost prins de mai multe ori având asupra sa aceste droguri.

Mai mult, numele său a apărut și în dosarul lui Vlad Pascu, asta după ce îi furniza șoferului ucigaș de la 2 Mai droguri, potrivit Antena 3 CNN. În timp ce Maru a scăpat cu o pedeapsă ușoară, Vlad Pascu încearcă să-și motiveze eliberarea prin mai multe metode.

Vlad Pascu cere din nou să fie eliberat din arest motivând că are probleme de sănătate

"Îmi pare extrem de rău de tragedie. De greșelile mele, regret fapta în sine, îmi pare rău dar din păcate nu mai pot face nimic cu acest accident teribil în care două persoane și au pierdut viață. Îmi pare rău că nu am putut să le cer iertare victimelor, că am interdicție în dosar. Presă mi-a făcut un caracter care nu mă reprezintă. În seara accidentului, eu venisem inițial la Constanţa, cu două zile înainte din Olanda, venisem la stomatologie. Un grup de prieteni m-a invitat la o zi de naștere în Vamă. Acolo trebuia să mă opresc și să nu mai vin la Constanţa înapoi. Doar că nu au avut loc pentru mine să mă țină la cazare. M-am considerat capabil să ajung la Constanţa, unde eram cazat. Nu am luat în considerare să fie pietoni la acea oră și să se întâmple aceste tragedii. Cunosc îndatoririle arestului la domiciliu vreau să vă spun că le voi îndeplini. Și aș putea în acest timp în arest la domiciliu să-mi concentrez lucrurile și ce o să fac mai departe în penitenciar. În arest preventiv drepturile sunt limitate. A făcut mama cerere să mă asiste cineva la penitenciarul de la ANA - antidrog, detox. A fost refuzată. Nu pot beneficia pentru că nu sunt condamnat. Am probleme, vreau control la spital, probleme renale. Mi s-a respins", a spus tânărul în faţa instanţe, conform Observator.

