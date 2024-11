De noaptea minții: Patru bărbați au folosit un costum de urs pentru a înscena atacuri la mașini de lux în SUA - Video

Aceștia au declarat faptul că un urs a deteriorat interiorul a trei bolizi de lux, scrie BBC. Imaginile video arătate asigurătorilor, ca probe, au surprins ceea ce părea a fi un animal ce se urca pe scaunul din față al unui Rolls Royce. Ulterior, acesta se îndrepta cu ghearele spre spate.

Imaginile au ridicat numeroase suspiciuni anchetatorilor de la Departamentul de asigurări din California. Însă, ulterior, au executat un mandat de percheziție și au găsit un costum de urs în locuința suspecților.

„În urma examinării suplimentare a înregistrării video, ancheta a stabilit că ursul era de fapt o persoană într-un costum de urs”, a spus departamentul, conform unui comunicat de presă.

Cei patru rezidenți din zona Los Angeles au fost acuzați de fraudă în domeniul asigurărilor și conspirație. Aceștia au primit 141.839 de dolari în plăți ca asigurări.

Anchetatorii au numit acest ccaz „Operațiunea Gheara Ursului”. Arestații sunt: Ruben Tamrazian, 26 de ani; Ararat Chirkinian, 39 de ani; Vahe Muradkhanyan, 32 de ani; și Alfiya Zuckerman, în vârstă de 39 de ani.

Conform anchetatorilor, în total, au existat trei incidente în care bărbații au depus cereri de despăgubire pentru autoturisme avariate de urși.

Video

An investigation into a suspicious insurance claim filed by four Los Angeles-area residents revealed a scheme where someone wore a bear costume and scratched up the inside of three cars, officials said.



