De la condamnat la combatant: Ucraina înrolează tot mai mulți prizonieri pentru a lupta împotriva forțelor ruse

În tufișurile de lângă Pokrovsk, în estul Ucrainei, se află o unitate de soldați care au două lucruri în comun: timpul scurt pe care l-au petrecut apărându-și națiunea și timpul petrecut în spatele gratiilor.

Cei 15 infanteriști din Brigada 59, parte a batalionului Shkval – sau rafală de vânt – sunt foști deținuți. Condamnați pentru o varietate de infracțiuni, aceștia își văd serviciul în apărarea Ucrainei ca pe o oportunitate de răscumpărare și o șansă la o nouă viață, fără cazier.

Pentru prizonieri, provocarea este că sunt contractați în armată până la sfârșitul războiului. De asemenea, există un stimulent financiar considerabil: salariile variază între 500 și 4.000 de dolari pe lună, în funcție de timpul petrecut pe linia frontului, conform ministerului apărării din Ucraina.

CNN a primit acces exclusiv la acești deținuți recent recrutați săptămâna trecută, în apropierea orașului crucial Donbas, Pokrovsk. Acest oraș a devenit un punct de interes în ultimele săptămâni, parte a liniei de contact de aproape 965 de km, care este lipsită de oameni, muniții și cu forțe rusești tot mai bine aprovizionate și numeroase.

Printre recruți se află și Vitaly, în vârstă de 41 de ani, un fost dependent de droguri și tată a cinci copii. El a solicitat să fie identificat doar cu prenumele din motive de securitate.

"Viața mea era nebunească. Am crescut printre bandiți. E mai bine să fiu util aici"

Vitaly a declarat pentru CNN că a ispășit 10 ani de închisoare pentru patru infracțiuni diferite, cea mai recentă fiind pentru vătămare corporală gravă.

Așezat pe o buturugă, Vitaly murmură: „Viața mea era nebunească. Am crescut printre bandiți, la fel ca toți băieții noștri (din unitate).”

Dar prin alăturarea în rândurile Forțelor Armate Ucrainene, a văzut o șansă de schimbare.

„Trebuie să întorc pagina vieții mele. Viața mea era un haos. E mai bine să fiu util aici, să fiu alături de frați... și într-un cerc social complet diferit”, a spus el.

Este în tranșee de trei luni, după o scurtă perioadă de antrenament de 21 de zile. Vitaly nu are regrete în legătură cu alegerea de a se înrola în armată, dar recunoaște că a fost naiv în ceea ce privește așteptările.

„Viața e grea aici, e amuzant... dar nu credeam că va fi atât de dificil,” a spus el.

Viața de soldat de infanterie este deosebit de periculoasă, cu pierderi mai mari decât în alte ramuri ale armatei. Soldații de infanterie sunt adesea expuși atacurilor cu drone rusești și luptelor din tranșee, traversând mari întinderi de teren pe jos.

Vitaly își amintește de un atac cu drone deosebit de brutal asupra unui camarad.

„A fost sfâșiat. Este atât de greu să privești... dar ce poți face? Nu poți ajuta. Trebuie să-i lași în urmă pentru că jumătate din om deja nu mai este”, a spus el.

În iunie, Ministerul Apărării a lansat o inițiativă care oferă deținuților șansa de a servi în armată în schimbul libertății după război.

Totuși, există reguli stricte privind recrutarea prizonierilor în armată. Cei condamnați pentru viol sau orice formă de violență sexuală nu pot fi înrolați. Majoritatea foștilor deținuți cu care CNN a vorbit fuseseră încarcerați pentru infracțiuni precum jaf sau vătămare corporală gravă.

Demersuri legale pentru a permite prizonierilor condamnați pentru omor să se alăture - ar putea avea abilitățile necesare pe câmpul de luptă

Batalionul Shkval a spus pentru CNN că face demersuri legale pentru a permite prizonierilor condamnați pentru omor să se alăture, deoarece cred că acești deținuți ar putea avea abilitățile necesare pe câmpul de luptă.

Vitaly este unul dintre cei 4.650 de condamnați, inclusiv 31 de femei, care au fost eliberați și chemați la serviciul militar, a declarat Ministerul Apărării din Ucraina pentru CNN. În total, 5.764 și-au exprimat dorința de a servi. Ministerul nu a precizat câți dintre ei sunt în prezent pe linia frontului.

Inițiativa de recrutare a condamnaților, precum și reforma conscripției, reprezintă o încercare de a consolida rândurile armatei ucrainene după doi ani și jumătate de război intens. Însă oamenii cu care CNN a vorbit de pe linia frontului au menționat probleme legate de acest program, inclusiv perioade de antrenament scurte și inconsistente. Aceste dificultăți, împreună cu lipsa cronică de personal, împiedică capacitatea Ucrainei de a respinge forțele invadatoare ale președintelui rus Vladimir Putin, au spus ei.

Cu viața pe linia frontului mai dificilă decât se așteptau mulți, Vitaly își dorește acum să fi acordat mai multă atenție în timpul scurtului său antrenament. Crede că acest lucru l-ar fi pregătit mai bine pentru ceea ce urma.

„Am fost proști și nu am luat-o în serios. Nu am fost responsabili; a fost o greșeală că nu am ascultat și nu am fost atenți”, a spus el.

Oleksandr - un fost gardian de închisoare devenit comandantul companiei de soldați deținuți

Asigurarea păcii în unitate este responsabilitatea lui Oleksandr, comandantul companiei.

Comandantul companiei lui Vitaly, Oleksandr, nu este străin de condamnați. A renunțat la funcția sa de gardian de închisoare în februarie 2022, când a început războiul. Acum, în ciuda obiecțiilor sale, s-a întors la vechiul său rol – de această dată, pe câmpul de luptă.

„Mă văd ca pe un fost gardian de închisoare, ca pe un camarad, ca pe un comandant. Aici, toți trăiesc ca o familie,” a spus Oleksandr, care a dorit să fie identificat doar prin prenume, adăugând: „Sunt psiholog, tată, mamă, totul.”

Pe lângă cei 15 prizonieri deja prezenți în unitatea sa, el așteaptă încă 25 din închisoarea unde obișnuia să lucreze.

Oleksandr a spus că mulți condamnați, precum Vitaly, s-au înrolat cu scopul de a se reforma.

„Mulți dintre ei au familii în fața cărora le era rușine de ceea ce au făcut. Au copii cărora li se spune că tatăl lor este un condamnat. Când se alătură forțelor armate, nu mai este un condamnat – ci un erou,” a explicat Oleksandr.

Un alt ofițer a spus că moralul trupelor era în scădere, deoarece cele mai bune arme occidentale au fost redirecționate către incursiunea din Kursk, trupele erau lipsite de motivație și atât vehiculele ușoare, cât și cele blindate erau din ce în ce mai puține, complicând astfel logistica și evacuările. Ofițerul, care a cerut să rămână anonim din motive de securitate, a spus că, cu câteva zile înainte, refuzaseră să lupte alături de trupele unei noi brigăzi de bărbați recrutați recent, din cauza moralului scăzut și lipsei de motivație de a lupta.

Cu toate acestea, moralul ar putea fi singura speranță a Ucrainei în Pokrovsk, pe măsură ce forțele ruse se apropie de oraș.

La apus în oraș, străzile se golesc și începe tirul de artilerie.

Forțele ruse sunt la doar 8 kilometri distanță, conform unei hărți datate din 10 septembrie de la DeepState, un grup care monitorizează progresul forțelor ruse în Ucraina și care are legături cu serviciile de securitate ucrainene.

Pokrovsk este un oraș de aprovizionare vital pentru forțele ucrainene din est, care luptă împotriva valurilor de soldați ruși. Capturarea sa ar reprezenta o mare victorie pentru Putin, pe măsură ce acesta caută să preia controlul asupra întregii regiuni Donețk. Acest lucru ar putea duce la retragerea forțelor ucrainene din Chasiv Yar și la apropierea liniei de contact de orașele mult mai mari, Kramatorsk și Sloviansk.

Oleksandr este conștient de sarcina dificilă de a ține rușii la distanță, dar crede că trupele sale au o abilitate pe care alții nu o au.

„Subcultura deținuților este obișnuită să supraviețuiască. Asta înseamnă rezistență fizică, rezistență morală, plus viclenie și gândire logică, mult mai dezvoltate decât cele ale civililor obișnuiți", a adăugat Oleksandr, conform CNN.

