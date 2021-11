De ce se pregătește Austria de BLACKOUT. ”De AICI frica lor reală pentru acest tip de pericol”/ VIDEO

”În iarnă, în ianuarie, am avut o avarie, la graniță cu Austria, de aici frica lor reală pentru acest tip de pericol (n.r. de blackout).” a afirmat Iulian Iancu, în interviul realizat de către jurnalistul Răzvan Dumitrescu, pentru DCNewsTV.

”Europa este împărțită între doi poli. Polul de nord-vest are vârf de consum iarna, polul de sud-est are vârf de consum vara. Ce s-a întâmplat în ianuarie: când a crescut foarte mult consumul în zona de nord-vest a Europei, fluxurile de energie au determinat o declanșare în Croația, la o stație de transformare și, de acolo, unda de șoc. Segmentele s-au închis în Transilvania. Dacă n-ar fi fost automatizarea sistemului și capacitatea de izolare, se ajungea la avarie. Iernutul era cea mai importantă capacitate din Ardeal pentru resetarea sistemului în cazul unei astfel de situații. Eu eram la Mediaș și a scăzut tensiunea brusc și am zis că iar n-au făcut investiții, iar nu s-a reparat, dar era, de fapt, o problemă regională.” a afirmat președintele Comitetului Român - World Energy Council, acuzând blocarea investițiilor strategice din Transilvania.

Anterior, și ministrul Energiei, Virgil Popescu, a vorbit despre aceste aspecte.

”Dacă vă aduceți aminte, prin 9 ianuarie (2021 n.r.), dacă nu mă înșel, a fost o pană de curent pentru 20-30 de minute, care, în România, s-a simțit în zona de Vest, nu în Sud sau în Moldova, unde n-am avut probleme. Însă, s-a simțit în toată Europa. A fost o problemă la sistemul croat de desincronizare a sistemului de transport croat cu austriecii, cred, și s-au decuplat sistemele. Sistemele de siguranță au sărit, România s-a decuplat și am rămas cuplați cu Bulgaria și Grecia.

Unitățile de producție din România fiind situate, în marea majoritate, în sudul țării, evident că au alimentat sudul și estul țării. Neavând unități de producție în Transilvania, a suferit mai mult. Ardealul, atât timp cât nu vom construi unități de producție a energiei electrice în zona de vest, și asta este una din prioritățile noastre, pentru a echilibra sistemul, la un moment dat, o pană de curent se va simți și-n acea zonă, dar nu vorbim de pene de curent de săptămâni, este exclus.

Aproximativ 20 de minute a durat, apoi și-a revenit.” afirmat, recent, și ministrul Energiei, Virgil Popescu.

În 12 noiembrie 2021, în Austria, a avut loc un exercițiu de pregătire a forțelor de intervenție în caz de blackout. Exercițiul a constat în acțiuni de pregătire în caz de dezastru, fiind un exercițiu de instruire pentru regiuni, pentru ministerele relevante în acest caz și pentru furnizorii de energie electrică. Exercițiul a avut ca scop analiza modului în care aceștia ar lucra împreună pentru a se asigura că vor putea coopera fără probleme în cazul în care se produce o întrerupere masivă de curent. Scopul este ca pana de curent să nu afecteze oamenii obișnuiți, cetățenii țării.

Scenariul unui blackout, luat în serios în Austria

Autoritățile din Austria se pregătesc pentru un scenariu în care vremea rece și consumul crescut de energie electrică duc la penurie și întreruperi de curent. Deși nu este legat de o amenințare specifică, oficialii austrieci cred că riscul de pene de curent va crește în următorii ani.

Recent, a fost un incident în Austria, care a afectat și țările vecine, după ce furnizorul de energie Stadtwerke Köflach a fost lovit de un atac al hackerilor în aprilie, atac care le-a paralizat sistemele interne. Alte posibile cauze ale unei pene de curent includ vremea nefavorabilă, defecțiuni tehnice sau eroare umană.

Austria, prin autoritățile sale, recomandă oamenilor să aibă un stoc de rezervă în caz de criză, care să includă lanterne, baterii, truse de prim-ajutor, conserve, apă, dar și planul zonei în care locuiesc pentru a ști cum să apeleze rapid la ajutor, în caz de nevoie.