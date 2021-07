Beneficiile bananelor

Bananele reprezintă o sursă foarte bună de triptofan. Medicii îţi recomandă să consumi o banană în timpul serii dacă ai probleme cu somnul, potrivit suntgospodina.ro. Dacă îţi place untul de arahide, poţi să pui puţin pe o banană pentru a avea parte de mai mult triptofan.

Universitatea de Medicină Harvard raportează faptul că, pentru că bananele reprezintă o sursă foarte bună de carbohidraţi, potasiu, mangan şi magneziu (ca să numim doar câteva dintre ele), acestea sunt mai bune pentru atleţi pentru înlocuirea substanţelor nutritive care sunt consumate în timpul antrenamentelor.

Specialiştii din domeniu subliniază faptul că substanţele antioxidante din compoziţia bananelor au un efect direct asupra reducerii riscurilor de a suferi de boli de inimă. De asemenea, conform celor de la FOOD, bananele reprezintă o sursă foarte bună de substanţe nutritive, conţinând potasiu, calciu, mangan, magneziu, fier, folati, niacina, riboflavina şi vitamina B6.

Potasiul conţinut într-o banană poate să fie exact lucrul de care ai nevoie pentru a reduce crampele din cauza sindromului premenstrual sau după un antrenament mai lung, conform Everyday Health. Dacă ai, probleme cu balnoarea în timpul sindromului premenstrual, atunci vitamina B6 din compoziţia bananelor te poate ajuta.

"Nu îngrașă!"

"Bananele au glucide lente ce asigură energia în caz de sport/mișcare, au potasiu și magneziu pentru funcționarea optimă sistemului nervos și a mușchilor. Dar cel mai important ingredient al lor este triptofanul, un aminoacid esențial care se transformă în organism în serotonină. Iar serotonină este substanța de care depinde starea noastră de bine liniștea și echilibrul psihic.

Doar bananele și prunele conțin acest precursor natural de serotonină, așa că lăsați merele și citricele deoparte în această perioadă și puneți accent pe banane - nu strică niciodată un strop de bine în plus. Și nu, nu îngrașă!! O banană are sub 100 calorii, iar faptul că este alcalină (nu acidă precum mărul și citricele) o face prietenoasă cu tubul digestiv și nu stimulează pofta de mâncare", spune medicul nutriționist Mihaela Bilic, potrivit dcmedical.ro.

