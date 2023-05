De ce s-a mutat Andrew Tate în România? Declarații revoltătoare despre țara noastră. Acum s-ar fi răzgândit

Andrew Tate, care se află în prezent în arest la domiciliu, și-ar fi schimbat părerea despre România, pe care o considera un refugiu pentru corupție, scrie Business Insider.



Avocatul lui Tate, Eugen Vidineac, a declarat pentru The New York Times că Tate a "încetat să se mai gândească că România este atât de coruptă", după arestarea sa.



Declarația avocatului său vine după afirmațiile anterioare ale lui Tate despre ilegalitățile din România. Andrew Tate, care este cercetat sub suspiciunea de trafic de ființe umane, împreună cu fratele său Tristan și cei doi asociați ai lor, Georgiana Naghel și Luana Radu, s-a mutat în România în 2017. El și fratele său au fost arestați în decembrie și sunt ținuți în arest la domiciliu în așteptarea procesului. Cei doi au negat acuzațiile.

Andrew Tate credea că poate face ce vrea în România





După mutarea sa în România, Tate a vorbit în mod constant online despre libertatea pe care spunea că a găsit-o în România.



"Nu sunt un violator al naibii, dar îmi place ideea de a putea face ceea ce vreau. Îmi place să fiu liber", a spus odată Tate într-un videoclip care a fost ulterior eliminat de pe canalul său de YouTube, a raportat anterior Insider.



Tate a mai spus odată că el crede că și "corupția este mult mai accesibilă" în Europa de Est.

Nu este prima dată când avocatul său dă înapoi în privința declarațiilor clientului său. Vidineac s-a distanțat anterior de declarațiile făcute de Tate, susținând că arestarea și ancheta sa au fost legate de o conspirație umbră, dar vagă, de a-l reduce la tăcere.

Ce au mai spus avocații lui





"Am o profesie serioasă și nu mi-am întrebat clientul despre această poveste Matrix pentru că eu cred că este vorba despre ceva pe platforme media sau pe platforme de internet", a declarat Vidineac pentru postul public turc TRT World în ianuarie.

Un avocat român i-a spus anterior lui Lindsay Dodgson, de la Insider, că declarațiile controversate ale lui Tate, împreună cu cele ale fratelui și ale asociaților săi, le-ar putea îngreuna apărarea avocaților.



"Problemele sunt ei înșiși. În principal, pentru că s-au autoincriminat prin conținutul social media pe care l-au creat în ultimii doi sau trei ani", a spus avocatul Stefan Loredan.

