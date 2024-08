De ce România nu are legi pentru pacienții aflați în stadii terminale la ATI. Șerban Bubenek: Să spunem adevărul! În 2009 au spus că e inadmisibil / video

Profesorul Șerban Bubenek a făcut un apel privind abordarea situației dificile din sistemul medical, subliniind paradoxul în care pacienți grav bolnavi, dar încă funcționali, sunt trimiși la îngrijire paliativă, unde nu beneficiază de echipamente esențiale precum oxigenul sau monitorizarea. Acesta a criticat lipsa de reglementări pentru pacienții aflați în stare critică, care necesită îngrijiri intensive și sunt chiar mai aproape de sfârșitul vieții decât cei aflați la paliație.

„Fac un apel colegial cu deplină transparență și cu deplină umilință, să ne așezăm în jurul unei mese pentru că suntem într-o situație paradoxală mizerabilă!

Noi avem astăzi o lege care vorbește despre tratamentul paliativ, deci pacienți cu cancer în stadiu III, IV, pacienți cu insuficiență cardiacă ireversibilă, dar care vin la spital pe picioarele lor, sigur suferind, gâfâind, cu dureri, săracii de ei, dar care vin la spital pe picioarele lor, care încă mai beau, încă mai mănâncă, care mai comunică cu rudele și cu doctorii, sunt trimiși la paliație, unde nu au oxigen, nu au monitor.

Societatea românească a înțeles că există aceste situații disperate, terminale, în care ce poți să-i oferi omului este un tratament compasional: să nu aibă durere, să nu îi fie sete, să nu ii fie foame, să nu sufere, să aibă asistență de familie, religioasă, de toate felurile, știind că acest pacient, din păcate, se va stinge, dar trebuie să se stingă demn.

Pentru pacienți mult mai gravi - care nici nu mai mănâncă, nu mai beau, nu-și mai pot exprima niciun gând, sunt în terapie intensivă cu măsuri de terapie pe toate organele, cu disfuncții grave de organe, deci pacienți mult, mult mai complecși, mai gravi și poate mai aproape de finalul vieții decât pacienții de paliație – noi nu avem nicio reglementare.”, a spus profesorul Șerban Bubenek.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @DC Studio

De ce nu avem reglementări

Profesorul Șerban Bubenek a subliniat eforturile Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă de a aduce standarde moderne în România, inspirate de experiențele din străinătate. Acesta a menționat că, împreună cu colegii săi, a contribuit la redactarea unor reglementări importante pentru siguranța pacientului. Cu toate acestea, profesorul universitar a evidențiat dificultățile întâmpinate din cauza opoziției asociațiilor de pacienți.

„Datorită Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă - nu mie, ci unei pleiade de colegi care ne-am întors, după anii '90, în România, cu o experiență dobândită afară - noi am încercat, de fapt, să aducem modelul anestezie și terapie intensivă la ce am văzut noi afară. De aceea am scris, împreună cu colegii mei, Ordinul 1500 din 2009, Ordinul pentru siguranța pacientului din 2018 și așa mai departe.

Este o specialitate care ne-a preocupat. Ne-au preocupat empatia, calitatea serviciilor medicale, onestitatea și transparența medicală. Să spunem adevărul! În 2009, profesorul Tulbure și profesorul Șerban Marinescu, care făceau parte din acest Comitet de redactare a regulamentului secțiilor de ATI, aproape că au fost luați la goană când au deschis discuția despre un capitol care vorbea despre neescaladarea terapiei în secțiile de terapie intensivă și pacientul de terapie intensivă la sfârșitul vieții în terapie intensivă.

Din păcate, asociațiile pacienților au spus atunci că acest lucru este inadmisibil și că nu dorește nimeni să discute. În fața respingerii în totalitate a Ordinului - 98% se ocupau de cu totul alte lucruri importante - atunci toți am fost de acord să discutăm altă dată, să treacă Ordinul ca să avem niște ordine de organizare și de funcționare și o să vină momentul.

Niciodată nu a fost momentul ăsta, dar ne aflăm într-un vid legislativ îngrozitor în care, din păcate, această discuție neexistând, eu nu pot să-i cer unui procuror sau unui judecător să citească ghidurile de bună practică medicală.", a spus profesorul Șerban Bubenek.

„Este o dramă îngrozitoare pentru sistemul public de sănătate"

Profesorul consideră că modul în care aceste probleme au fost abordate a creat o traumă majoră pentru societate, afectând profund încrederea publicului în sistemul de sănătate.

„Cred că aici ar fi fost rolul colegilor noștri de la medicină legală, care în acest Consiliu sunt colegi cu domnii procurori, cu oameni din Ministerul Afacerilor Interne, în acești 30 de ani de la Revoluție să nu rămânem încremeniți în modelul stalinist! (...)

Este o dramă îngrozitoare pentru sistemul public de sănătate. Modul în care s-a discutat despre lucrul ăsta, felul în care a apărut în societate, iar omul normal, care nu este conectat neapărat și nu ne urmărește pe noi și nu urmărește nici măcar presa toată, rămâne traumatizat. Este o traumă pentru societate, o traumă îngrozitoare!", a spus profesorul Șerban Bubenek la emisiunea #Rezist, cu Oana Stănciulescu, de pe DC News și DC News TV.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News