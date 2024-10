Întrebat de ce Radio România nu are datorii, în contrast cu TVR, Răzvan Ioan Dincă a explicat că Radio România a funcționat întotdeauna în limitele bugetului aprobat, fără a-l depăși. Acesta a comparat gestionarea bugetului cu cumpărarea de mere la piață: nu poți cumpăra ceva pe datorie. El a subliniat că atât timp cât există un buget fix, cheltuielile sunt limitate la ceea ce este disponibil.

„Dacă TVR este pe pagubă de atâția ani, cum se face că la Radio nu aveți datorii?", a întrebat Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Niciodată nu o să mă exprim în ceea ce privește altă societate decât Radio România.", a spus Răzvan Ioan Dincă.

„De ce nu aveți dumneavoastră datorii?”, a întrebat Anca Murgoci.

„Noi nu avem datorii pentru că întotdeauna am încercat să intrăm în bugetul pe care l-am avut aprobat. În momentul în care te duci la piață, mi-e greu să cred că poți să cumperi 1 kg de mere pe datorie. Nu am întâlnit acest aspect până în acest moment. Mi-ar plăcea să știu unde s-ar putea, că și eu rămân câteodată fără bani și poate n-am bani de mere. Prin urmare, aș vrea să iau și eu pe datorie.

Același lucru s-a întâmplat și cu noi. Ai un buget alocat, el e fix. Acel buget, în anul 2024, acoperea într-o mare măsură nevoile acestei societăți până la finalul anului. Noi nu puteam să depășim acest buget, într-un fel sau în alt fel, fără să credem noi că suntem la limită sau chiar depășim cadrul legal.

Deci câtă vreme ai un buget, cheltuiești cât ai. Nu ai buget, nu cheltuiești.", a spus Răzvan Ioan Dincă.

„Nu am vrut să sărim calul prin a face cheltuieli care ar fi angajat mai mult decât ne-am fi putut permite"

Răzvan Ioan Dincă a explicat că echipa sa aplică o gestionare prudentă a bugetului și identifică unde se pot reduce cheltuielile pentru a redirecționa fondurile în alte zone. Potrivit acestuia, ei evită cheltuieli care ar depăși bugetul aprobat, respectând cadrul legal.

„De unde reușești să faci aceste tipuri de economii? Păi în asta constă managementul, până la urmă: modul în care o întreagă echipă de oameni, care se ocupă cu aplicarea legii, respectiv cu cheltuirea banului public, știe să spună: „Uite, mai tăiem de aici ca să punem dincolo".

Am avut o abordare prudențială, nu am vrut să sărim calul prin a face cheltuieli care ar fi angajat mai mult decât ne-am fi putut permite, pentru că legea bugetului de stat îți cere să intri în acel tip de buget aprobat la începutul anului și am încercat, de fiecare dată, ca atunci când am găsit locuri în care am putea să diminuăm cheltuielile, să o facem.", a spus Răzvan Ioan Dincă.

„Avem peste 1800 de angajați"

Șeful Societății Române de Radiodifuziune a subliniat că o mare parte din bugetul Radio România este alocat salariilor și transmisiunii semnalului radio. Cu peste 1800 de angajați, costurile salariale sunt semnificative. Doar aproximativ 15% din buget rămâne disponibil pentru producția de conținut radio, ceea ce nu este o cifră încurajatoare, având în vedere misiunea publică a instituției.

„În același timp, anvelopa salarială e destul de mare în Radio România. Cred că depășește 55-60%, deci bugetul pentru salariu e un buget foarte mare. Avem peste 1800 de angajați. 1800 de angajați cărora le plătești taxe în fiecare lună, gândiți-vă ce mulți bani sunt aici, iar din total buget - bugetul de salarii plus bugetul de transmisie a semnalului radio care se desfășoară prin Societatea Națională de Radiocomunicații - cred că depășește 85% din total buget Radio.

Ne mai rămân undeva pe la 15% pentru a produce efectiv radio, ceea ce, pentru cei care cunosc, nu e o cifră extraordinar de încurajatoare, în condițiile în care, până una alta, misiunea publică pe care o avem e să facem radio.", a spus Răzvan Ioan Dincă la la DC News și DC News TV.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News