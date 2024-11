De ce nu a plecat Felicia Filip din România: S-a întâmplat să îmi treacă prin gând / video

Întrebată dacă s-a gândit vreodată să plece din România definitiv, Felicia Filip a răspuns că, deși ideea i-a trecut prin gând în momentele dificile, dorul de casă și legătura cu România au făcut-o să renunțe de fiecare dată la această opțiune. Ea a subliniat că România ocupă un loc de mare valoare în domeniul muzical și nu numai, iar tinerii din țară au multe calități care merită apreciate. Aceasta consideră că românii sunt inteligenți, frumoși și valoroși, iar succesul lor în competiții internaționale este o dovadă clară a acestui lucru.

„V-ați gândit vreodată să plecați din România definitiv? Marile scene v-ar fi așteptat cu brațele deschise.”, a întrebat Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Ca fiecare om care a trăit înainte de '89, încercările pe care le-am avut, s-a întâmplat să îmi treacă prin gând această idee, dar de fiecare dată, și nu s-a întâmplat de multe ori, dorul de acasă și mai ales drumul de acolo spre casă m-au făcut să nu renunț la întoarcerea acasă.

De fiecare dată am avut bucuria să fiu aici, să îmi iau puterea de aici și, mai ales, acea stare de a comunica, de a arăta celor de afară valoarea școlii românești, fie că e vorba de canto, fie că e vorba de instrumente, fie că e vorba de orice specialitate. România este o mare valoare și este în topul oricărei școli de această natură.

Mi se pare firesc să fim fiecare dintre noi, cei care au ceva de spus în acest sens, să ne apărăm valorile din acest colț de pământ și de fiecare dată să spunem lumii că oamenii care se nasc aici au multe calități. Sunt - să nu spun cei mai deștepți - sunt deștepți, sunt frumoși, sunt cu valoare, au întotdeauna ceva de spus și așa cum ni se fac de fiecare dată demonstrații - că e vorba de olimpiade, că e vorba de concursuri internaționale, că e vorba de orice fel de competiție - românii care participă se întorc cu cele mai valoroase distincții de la concursurile de la care vin.

Atunci, nu este greu să faci ceea ce facem noi, nu este greu să spunem lumii cât suntem de valoroși, pentru că dacă te uiți în jurul tău vezi valoare. Noi nu încercăm să facem mai mult decât e. Asta este! Și prin tot ceea ce facem, punem în valoare tinerii noștri.", a spus Felicia Filip.

„Mă întâlnesc de fiecare dată cu valoare"

Felicia Filip a explicat că se simte înconjurată de valoare deoarece întâlnește oameni remarcabili pe care îi respectă pentru calitățile lor unice și se bucură să le arate lumii valoarea.

„Eu sunt și președinte al Uniunii Muzicienilor Interpreți din România și în acest sens sprijinim, ajutăm și punem în valoare tinerii români.

Sunt profesor conferențiar universitar doctor la Universitatea de Muzică Valahia din Târgoviște unde am bucuria să mă întâlnesc cu tinerii care doresc să își înnobileze calitățile pe care le au.

Sunt invitată la concursuri naționale de canto, fie ca membru, fie ca președinte de juriu, și, de fiecare dată, și aici am bucuria să ofer premiile speciale ce-mi poartă numele și să mă bucur de fiecare dată de premiile pe care le obțin tinerii.

Așadar, în fiecare moment al vieții mele sunt întâmpinată de bucuria că mă întâlnesc de fiecare dată cu valoare, cu un om pe care trebuie să-l respect pentru că acel om are ceva în plus, ce eu nu am și nu pot avea, și dacă nu am, nu pot avea, mă pot bucura și pot spune lumii: „Iată, alături de mine sunt oameni atât de valoroși!”, a spus Felicia Filip la DC News.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News