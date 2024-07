De ce endometrioza, cunoscută popular drept „cancerul care nu ucide”, e din ce în ce mai frecventă. Prof. univ. dr. Elvira Brătilă, sfat pentru femei / video

Endometrioza mai e cunoscută și drept „cancerul care nu ucide”, din cauza capacității sale de răspândire și penetrare a țesuturilor. Spre deosebire de cancer, endometrioza se „infiltrează lent” și nu provoacă metastaze.

Prof. univ. dr. Elvira Brătilă a explicat că endometrioza poate provoca simptome gastrointestinale, urinare și specifice tractului genital, ceea ce întârzie diagnosticul. Pacientele consultă adesea medici din diverse specialități, dar boala este dificil de diagnosticat atât în stadiile incipiente, cât și în cele avansate.

„Simptomele date de endometrioză pot să fie simptome gastrointestinale, urinare, pot să fie simptome specifice tractului genital. Această pleiadă de simptome întârzie diagnosticul pentru că pacienta, de obicei, consultă medici cu diverse specialități, urologi, gastroenterologi și ginecologi, însă nu este întotdeauna ușor de diagnosticat în fazele incipiente și nici chiar în fazele avansate ale bolii.”, a spus prof. univ. dr. Elvira Brătilă.

De ce endometrioza e din ce în ce mai frecventă

Medicul a afirmat că endometrioza este diagnosticată din ce în ce mai frecvent în practica clinică. Potrivit medicului, acest fapt este legat de tendința femeilor de a amâna nașterea primului copil până după vârsta de 35 de ani.

„În ultima decadă, spunem că este din ce în ce mai frecventă, deși încă nu avem statistici, însă în practica clinică o diagnosticăm din ce în ce mai frecvent. Asta se datorează și amânării momentului procreării de către femeile în perioada fertilă. Femeile se gândesc să aibă primul copil după 35 de ani, lucru care le determină, în momentul în care constată că se confruntă cu infertilitate, să facă investigații suplimentare și în felul acesta să diagnosticăm și această boală, endometrioza.”, a spus prof. univ. dr. Elvira Brătilă.

Când apar primele simptome

Dr. Elvira Brătilă a explicat că, deși femeile cu endometrioză pot începe să prezinte simptome la 2-3 ani după apariția menstruației, acestea sunt inițial greu de diagnosticat.

„Până la 30 de ani nu au simptome care să deranjeze, să le trimită la medic?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Ba da. În dialogul pe care îl ai cu o pacientă cu endometrioză îți spune că după 2-3 ani de la apariția menstruației, începe să aibă simptome. Inițial, pot să fie leziuni de endometrioză superficială sau mici leziuni de endometrioză profundă care, în momentul acela, sunt greu de diagnosticat la examenul clinic, ecografic și chiar fie el și rezonanță magnetică nucleară (RMN).

Endometrioza profundă înseamnă leziunea de endometrioză, deci mucoasa uterină care depășește sfera cavității uterine și începe să se implanteze oriunde în pelvis, cavitatea abdominală, poate și în torace. Înseamnă profundă în momentul în care depășește 5 milimetri de suprafața unde s-a implantat. În momentul în care această leziune depășește 1 centimetru, sigur că ai posibilitatea să o simți la un examen clinic atent și să o vezi la o examinare ecografică.", a spus prof. univ. dr. Elvira Brătilă.

Leziunile de endometrioză profundă nu evoluează rapid

Medicul a atras atenția că repetarea frecventă a RMN-urilor nu aduce date noi în cazul leziunilor de endometrioză profundă. Aceste leziuni nu evoluează rapid de la an la an și pot fi prezente de mulți ani fără să se schimbe semnificativ. Dacă o pacientă se confruntă cu simptome persistente și nu se găsește o cauză clară, medicul recomandă să fie consultat un alt specialist.

„Ar mai fi un lucru foarte important de atras atenția pentru paciente, pentru că de multe ori ele urmăresc chiar prin RMN-uri repetate, făcute din 2 în 2 ani sau unele chiar își fac anual RMN. Nu o să aducă date în plus! Leziunile de endometrioză profundă nu evoluează repede, de la un an la an. Un chist endometriozic poate să crească în câteva luni, dar aceste leziuni de endometrioză profundă nu cresc în câteva luni, ele sunt formate cu ani în urmă.

Atunci, dacă pacienta se plânge de ceva și dacă tu, ca și clinician, nu găsești cauza - poate nu o găsești tu, dar poate că ea are o cauză - o trimiți la altul care poate o vede sau o știe mai bine decât tine și sigur îi găsește o cauză a tuturor simptomelor.”, a spus prof. univ. dr. Elvira Brătilă la emisiunea „Academia de Sănătate", de pe DC News și DC Medical.

