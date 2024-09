De ce Chirieac nu e de acord cu istoricul Allan Lichtman. Cine are, de fapt, prima șansă la președinția Statelor Unite

Allan Lichtman, istoricul supranumit „Nostradamus” al alegerilor prezidențiale din SUA, a prezis că vicepreședinta Kamala Harris va câștiga Casa Albă la alegerile din luna noiembrie.

Deși anterior a avertizat Partidul Democrat cu privire la pericolele de a-l înlătura pe Joe Biden de pe lista candidaților, Lichtman a prognozat totuși că vicepreședinta, care a devenit candidata partidului după retragerea președintelui în iulie, va fi aleasă.

Întrebat dacă consideră că Allan Lichtman va avea dreptate și de această dată, așa cum a avut și la celelalte alegeri din SUA, Bogdan Chirieac a spus că acesta a greșit o singură dată în anul 2000 și este foarte posibil să nu greșească. Analistul politic crede că Donald Trump are mai multe șanse de câștig. Acesta a argumentat că programul economic al Kamalei Harris nu este în conformitate cu principiile economice ale Americii.

„A greșit o singură dată în 2000 când a prezis că va câștiga Al Gore și a câștigat George W. Bush.

Este adevărat că a câștigat Al Gore atunci, dar sistemul de vot american a înregistrat greșit datele în Florida și după o dezbatere de două săptămâni de zile, extrem de intensă, președintele a fost desemnat de Curtea Supremă a Statelor Unite, fiindcă nu puteai să provoci instabilitate în Statele Unite. E clară situația pe partea asta.

Acum, dacă dânsul spune că, în acest moment, Kamala are prima șansă, probabil că lucrurile stau cum spune domnia sa. Totuși eu cred că prima șansă o are Donald Trump fiindcă doamna Harris are mari probleme cu programul economic, un program din acesta liberal – liberal înseamnă de stânga, în Statele Unite, nu are aceeași semnificație ca în Europa – plafonarea prețurilor la produsele de bază în Statele Unite, chestiunea aia cu 25.000 de dolari pentru prima casă.

America nu e clădită pe aceste baze. America e clădită pe piață liberă, pe inițiativă privată, pe încurajarea îmbogățirii oamenilor și a prosperității. Apoi a mai venit cu o situație: dacă ești migrant legal în Statele Unite, toată familia ta poate beneficia de acest statut și de drept de vot. Cel puțin guvernatorul de California vrea să facă așa ceva tocmai pentru a spori șansele democraților, în general.”, a spus Bogdan Chirieac.

Dezbaterile între candidați nu au o importanță semnificativă în România

Bogdan Chirieac este de părere că dezbaterile între candidați nu au o importanță semnificativă în România, spre deosebire de SUA, unde acestea sunt esențiale. El a dat exemple precum Klaus Iohannis, care a evitat o dezbatere cu Viorica Dăncilă în 2019 și a câștigat alegerile, și Nicușor Dan, care a devenit primar al Capitalei fără dezbatere.

„În 2019, Iohannis a fugit de dezbaterea cu doamna Viorica Dăncilă și a fost ales. Anul acesta, Nicușor Dan nu a avut dezbatere la Primăria Capitalei și a câștigat confortabil, ceea ce rezultă că dezbaterile între candidați nu au importanță pentru poporul român.

Mai degrabă se uită la talk show-uri decât la dezbaterile dintre candidați. Deci candidatul care a fugit de dezbatere a câștigat. Dacă e primul clasat în sondaje Marcel Ciolacu, ce rost are să facă dezbateri cu cineva?!”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

