De ce a apărut târgul de fete de pe muntele Găina. Problemă pe piaţa căsătoriilor

Sociologul Alfred Bulai a spus, la Nod în Papură, că se află în comuna Albac, din judeţul Alba. Alba, de altfel, este judeţul cu cele mai multe sate din România. Sunt 67 de comune în judeţul Alba, dar şi 7 oraşe şi 4 municipii.

"Albac este cumva legat de Avram Iancu?", a intrebat Val Vâlcu.

"Toată zona, zona munţilor Apuseni. Aici a avut sediul, în momentul 1848. La vreo câţiva km de aici este celebrul munte Găina, cu târgul de fete. Sunt două sate din zona aia care organizau aşa ceva.

Are o istorie mare de tot, 100 şi ceva de ani. Este extrem de vechi din punctul ăsta de vedere. Şi chiar era târg de fete. Fetele mergeau acolo cu zestrea şi se vindeau şi tot felul de produse agricole, utilaje, etc. Ţinea o zi sau două. Dar explicaţia, în mare măsură, este dată de faptul că era nevoie de un astfel de târg de fete. Măritişul, în lumea veche, de acum 100 de ani, presupunea un contract. Câtă zestre are fata, ce are băiatul, şi tot aşa.

Şi astăzi, zona Alba e foarte rarefiată. Este judeţul cu cele mai multe sate din România. Albac are vreo 15-16 sate. Satele sunt de mici dimensiuni, cu 15-20-30 de case. Nu există o populaţie foarte răspândită, ceea ce crează o problemă pe piaţa căsătoriilor. Nu sunt foarte multe variante. Oamenii, probabil, de aici au ajuns la târgul ăsta, au găsit un loc în care cineva, cândva, a făcut o asemenea întâlnire. Avea, ca multe alte sărbători locale din România, şi un gen de dimensiune religioase, legată de sărbători", a declarat sociologul.

"Aveau o logică. Nu se întrerupeau lucrările agricole", a intervenit Val Vâlcu.

"Pe de altă parte, Biserica a inventat o chestie senzaţională. Şi anume postul care precede o sărbătoare mare şi care duce la o dimensiune şi mai spectaculoase a ideii de sărbătoare. Dacă ţi se interzice ceva foarte mult timp, dintr-odată e o bucurie. Au făcut-o şi comuniştii, cumva, în sensul în care lipsa produselor de pe piaţă crea bucurie din lucruri banale. Când erai mic, veneai bucuros acasă şi spuneai că ai găsit unt. Absenţa crea bucuria. Aşa cum şi postul adevărat duce la o dimensiune mai spectaculoasă a sărbătorii.

Şi sunt şi în momente când au anumite semnificaţii legate de dimensiunea relaţiei speciale a omului cu mediul", a concluzionat Alfred Bulai.

