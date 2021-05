Daniel Zamfir: O lege dreaptă, respinsă de PNL și USR. Ei vor ca devalorizarea leului să fie suportată de români

'FIX CA-N COLONIE! Din pacate, o lege dreapta care a fost votata in Senatul Romaniei si care avea rapoarte de admitere de la comisiile de specialitate din Camera Deputatilor-ce-i drept, in mandatul trecut cand PSD era majoritar-a fost retrimisa azi la comisii in Plenul Camerei Deputatilor de PNL si USR pentru a primi, de data asta, raport negativ.'

'Asa considera baietii #dedreapta ca trebuie sa platim la cursul euro facturile de telefonie mobila, servicii medicale, gradinite si scoli private, transportul copiilor la scoala, abonamentul la salile de sport si chiar parcarile. Toata devalorizarea leului suportata de romanul vandut de guvernul #dedreapta #guverndevanzatori #RomaniiTrebuieSaStie #tinemcuRomania', a scris senatorul Daniel Zamfir, pe pagina sa de Facebook.

Amintim faptul că senatorul PSD Daniel Zamfir a vorbit, la DC News, despre proiectul prin care propune ca toate facturile să fie în lei şi nu în euro la cursul zilei aşa cum procedează multe companii.

"Iniţiativa sună aşa: toate facturile care ne vin – telefonie mobilă, şcoală privată, parcări, leasing auto – să vină în lei, nu în euro la cursul zilei. Iniţiativa e trecută de Senat, a trecut şi de comisii în Camera Deputaţilor, urmează să intre în plenul Camerei Deputaţilor.

A crescut acum cursul euro. De ce toată devalorizarea monedei naţionale o plătim noi? E de stânga măsura, ca să ştiu şi eu? Eu cred că nu are legătură asta cu stânga şi cu dreapta. E o chestiune logică. Dreptatea asta nu are culoare politică", a declarat, la DC News, senatorul Daniel Zamfir.

VIDEO:

De asemenea, senatorul PSD Daniel Zamfir l-a criticat dur pe Florin Cîțu după ce acesta anunțase astăzi că "România are cea mai rapidă revenire economică din istorie".

"Din păcate ne-a obișnuit domnul prim-ministru cu un stil din ăsta propagandistic cum nu am mai văzut de la Revoluție încoace și pe lângă stilul ăsta propagandistic mai e și patetic. Domnule, este incredibil să ne anunțe practic o dată la două zile că orice măsură pe care o ia Guvernul este una fantastică. Domnule, totul este fantastic. Eu nu știu care sector din economie sau care pătură socială resimte aceste lucruri fantastice despre care vorbește primul-ministru că nu am auzit pe cineva. Se ști cum stau prețurile, cum s-au scumpit până acum și nu mai discutăm despre scumpirile care se așteaptă la energia electrică din vară, ca să nu mai adăugăm și faptul că inflația se va dubla față de ce a prognozat Guvernul. Ca atare, nu știu, eu încerc să îmi măsor cuvintele în a aprecia atitudinea primului-ministru. E clar că el este rupt de orice realitate. (VEZI ȘTIREA AICI)