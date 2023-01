Daniel Paraschiv, golgheterul lui Hermanstadt, dorit în Franţa. Sibienii au anunţat şi suma de transfer

Concret, suma pe care poate pleca atacantul este de 1,2 milioane de euro. Sibienii tocmai au respins o ofertă din Israel pentru tânărul fotbalist, de 600.000 euro.

"Nu pot să zic că am fost trist (n.r. după ce Hermannstadt a refuzat oferta din Israel). Mă simt bine la Hermannstadt, chiar dacă acolo era financiar mai bine pentru mine. Mă simt foarte bine aici, iată că am prins și echipa națională și sper să o țin tot așa. Încă n-am apucat să mă gândesc la asta (n.r. la transferul în Israel) pentru că m-am gândit 100% la Hermannstadt și nu am luat cu adevărat în considerare o mutare.

Nu vreau să mai stau foarte mult în România. Am deja 23 de ani, o să fac 24 și sper să fac saltul într-un campionat puternic cât mai curând. La un club mare din România nu m-am gândit până acum. Cred că orice jucător ar vrea să se bată la campionat, la cupele europene, însă nu cred că e cazul să vorbim acum.

Bordeaux sună foarte bine. E o echipă de tradiție din Europa unde au jucat jucători foarte mari: Papin, Zidane sau Gourcuff. Cu siguranță ar fi un foarte mare pas în cariera mea. Însă, cum am zis, cât timp nu e oficial, eu sunt 100% aici.

Cred că e cam piperat prețul (n.r. 1,2 milioane de euro) pentru că, până la urmă, sunt un jucător din campionatul României, nu am demonstrat nimic deocamdată și cu siguranță este un preț cam mare", a spus Daniel Paraschiv, citat de Digisport.

Bordeaux îl vrea, jurnaliştii francezi cred că se poate face

”Eu cred că da (n.r. dacă se poate face transferul după Bordeaux). Prețul este atractiv în comparație cu calitățile jucătorului. E nevoie de cel puțin 800.000 de euro pentru ca Hermannstadt să renunţe la el, fără să vorbim despre potențialele bonusuri.

Clubul la care este are mari probleme financiare. Au fost salariile neplătite chiar şi patru luni. Daniel Paraschiv a mascat oarecum neajunsurile echipei şi a devenit foarte eficient. Vânzarea unui jucător cu aproape un milion de euro ar putea fi astfel interesantă”, a transmis jurnalistul francez Alexandre Lazar, potrivit webgirondins.com.

