Dan Puric: Nu simțiți o tensiune în aer? Românul sărbătorește în aceste zile cu tensiune, simte că ceva dubios se pune la cale

Actorul Dan Puric susține că românii acceptă să fie tratați ca o națiune de rang inferior, iar tineretul din ziua de astăzi "este distrus, este dezrădăcinat". El a făcut aceste declarații în contextul în care am trecut într-un an nou, după un 2022 destul de greu, cu un război la graniță și mai multe crize suprapuse, ceea ce a dus, potrivit actorului, la faptul că "în jur sunt oameni cu depresii majore care au nevoie de refacere sufletească".

Dan Puric: Nu simțiți o tensiune în aer?

"România a fost tratată ca o țară de rang inferior tot timpul. Am avut voievozi care au apărat cu prețul vieții și cu demnitate. Acum unde să-și găsească poporul român demnitatea. Își regăsea în Regina Maria. Ea mergea printre ăia cu febră tifoidă. Acum, au măști pe față. Ce să vadă omul? Niște mașini puternice și că ăștia și-au trimis copiii în Dubai?

În jur sunt oameni cu depresii majore. Au nevoie de refacere sufletească. Nu simțiți o tensiune în aer? Românul sărbătorește în aceste zile cu tensiune, că simte că ceva dubios se pune la cale.

La ora actuală noi avem o metastază în politică. România nu se face bine cu excepții, România se face bine cu oameni. Nu toți sunt oameni. Este un popor încercat. Să vă uitați puțin în ochii oamenilor. Din ghetoul comunist să intre într-o grădină zoologică cu niște trădători de neam. Tineretul de azi este distrus, este dezrădăcinat", a spus Dan Puric la Realitatea Plus.

"Băi, ieșiți din acvariu!"

"Eu am vorbit, când am vorbit de tineret, și nu tot, pentru că o parte este excepțională, 10-15%, am vorbit de un tineret confiscat, pe care eu îl strig și îl avertizez: "Băi, ieșiți din acvariu!". Poporul român are altă reacție, dar poporul român nu e format numai din tineret. Acolo sunt 50 de ani, 60 de ani, 70 de ani. Dar când îi vezi pe ăștia că miros a multinațională și au o privire… Pe mine tata m-a dus la acvariu la Constanța, aveam cinci ani și acvariul e aici, cazinoul și marea. Și m-a lăsat așa și m-a găsit în fața unui acvariu. Și m-a întrebat: "Ce faci aici?". Și eu i-am zis: "vorbesc cu peștișorul ăsta". "Și ce-i spui?". "Îi spun că marea e aproape. De ce stai, mă, cu purici de baltă acolo?". Săracul nu avea cum să evadeze. Dar așa le zic și eu la copilașii aceștia: "bă, marea e aproape"!", a mai spus Dan Puric.

