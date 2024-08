Dan Petrescu dă vina pe arbitru pentru gestul blamabil al lui Deac din CFR Cluj - Pafos: Mi s-a părut că era cipriot

Dan Petrescu a uimit pe toată lumea și a afirmat la finalul meciului că i s-a părut că arbitrul era cipriot.

”Sincer m-a îngrijorat şi arbitrajul, mi s-a părut că era cipriot”

”Cât am jucat 11 la 11 a fost un meci echilibrat. Ei au avut mai mult posesia, dar noi am dat un gol. Cred că suntem bine, dar cartonaşul roşu a schimbat total meciul. Sincer m-a îngrijorat şi arbitrajul, mi s-a părut că era cipriot, nu am mai văzut de mult aşa ceva. Bine că am rezistat. Cred că aţi văzut calitatea jucătorilor lor, dar am stat bine ca echipă, am avut şi noroc la ambele ocazii pe care le-au avut. Băieţii merită felicitări pentru că au stat compacţi şi e un rezultat mare, au scos un rezultat mare”, a declarat Dan Petrescu la Digi Sport.

”Va fi foarte greu acolo. Nu avem soluţii foarte multe pentru meciul retur”

”Au jucători de mare clasă, va fi foarte greu acolo. Nu avem soluţii foarte multe pentru meciul retur. Acum mă gândesc la meciul cu Botoşani şi apoi la meciul retur. Eu zic că sunt şanse de 50-%50 de calificare. Sperăm să avem un arbitraj bun, sperăm să nu luăm gol. Ştiu că vor fi multe simulări, sper să ne apărăm bine şi, dacă jucăm 11 la 11 sper să avem şi mai multe ocazii', a adăugat antrenorul echipei CFR Cluj.

Când va avea loc partida retur

CFR Cluj a învins la limită formaţia cipriotă FC Pafos, cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca, în prima manşă a play-off-ului Conference League la fotbal. Vicecampioana României a reușit o victorie preţioasă, prin golul marcat de Meriton Korenica, în minutul 17, cu atât mai mult cu cât a jucat mai bine de o repriză în zece oameni, după eliminarea lui Ciprian Deac, în minutul 40, atunci când fotbalistul de la CFR Cluj a cedat nervos și a lovit un adversar. VEZI VIDEO AICI! Partida retur se va desfășura la Limassol, pe data de 29 august 2024, de la ora 20:00.

Ce echipe au evoluat

La CFR au jucat: 21. Mihai Popa - 19. Vasile Mogoş, 42. Matija Boben, 44. Anton Kresic, 45. Mario Camora (căpitan) - 26. Andrei Artean, 18. Kader Keita (88. Damjan Djokovic, 87), 77. Panagiotis Tachtsidis (96. Beni Nkololo, 64) - 10. Ciprian Deac, 9. Daniel Bîrligea (99. Peter Michael, 76), 17. Meriton Korenica (3. Aly Abeid, 87).

Antrenor: Dan Petrescu. Rezerve neutilizate: 89. Otto Hindrich - 4. Leo Bolgado, 5. Danijel Graovac, 7. Mohammed Kamara, 11. Adrian Păun, 13. Simao Rocha, 82. Alin Fica, 98. Louis Munteanu.

La FC Pafos au jucat: 1. Ivica Ivusic - 77. Joao Correia (9. Leonardo Vieira, 80), 23. Derrick Luckassen, 5. David Goldar, 2. Kostas Pileas (26. Ivan Sunjic, 62) - 30. Vlad Dragomir, 25. Moustapha Name (24. Onni Valakari, 46) - 22. Muamer Tankovic, 88. Pepe (33. Anderson, 46), 7. Bruno (11. Jaja, 62) - 10. Jairo (căpitan). Antrenor: Juan Carlos Carcedo. Rezerve neutilizate: 83. Panagiotis Theodoulou, 93. Neofytos Michael - 34. Diogo Dalligna, 45. Rafael Pontelo, 70. Marios Ilia, conform Agerpres. Arbitrul partidei a fost Novak Simovic din Serbia.

Citește și - LASK Linz - FCSB, meci de foc în prima manşă a play-off-ului Europa League. Calificarea se decide la București

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News