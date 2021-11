Dacian Cioloș îl cheamă pe Rareș Bogdan la negocieri USR - PNL. ”Dacă ai curaj!”

Mesajul lui Dacian Cioloș nu este nici către Nicolae Ciucă, nici către Florin Cîțu, ci-i este adresat lui Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, pe care-l îndeamnă să treacă peste capul președintelui partidului și să se pună la masa negocierilor cu USR. El lansează o serie de supoziții despre viitoarea guvernare, în același timp, lansând și atacuri grave la partidele care nu sunt ”USR”. Pe principiul ”noi sau nimeni”, Dacian Cioloș face o ultimă încercare, către Rareș Bogdan, pe care-l provoacă să meargă la negocierile PNL - USR.

”Înțeleg spaima uriașă a celor de la PNL acum, după ce au dat cheile de la casă PSD-ului. Obișnuiți cu proprietatea altora și cu traiul în case naționalizate, pesediștii nu pleacă cu una cu două de la borcanul cu miere. Așa că nu mă miră dorința lui Rareș Bogdan de a cere negocieri cu USR. Să nu fiți surprinși dacă acceptăm negocierea, doar că ea nu va avea loc prea curând. Iar atunci când asta se va întâmpla, va fi doar cu liberalii curajoși care se opun acestei sinucideri politice. Ironia sorții este că PNL va afla cum e să fii forța reformatoare dintr-un guvern retrograd care are un sigur interes: să facă bani pentru partid. Practic, PNL va avea în noul guvern rolul USR din guvernul precedent. PSD și UDMR vor face jocurile, vor bloca tot și vor împărți banii și funcțiile între ei. Diferența e că PNL nu e nici struț, nici cămilă, pentru că PNL nu vrea reformă cu adevărat, după cum nu e nici hoț profesionist ca PSD. Slabă mulțumire, e drept, pentru simplu fapt că această ”dramedie” e plătită de cetățenii români. Așa că, dragă Rareș, dacă ai curaj cu adevărat, te așteptăm la negocieri.” a scris Dacian Cioloș, președintele USR, pe Facebook.

Ceea ce uită Dacian Cioloș este să calculeze. Dacă PNL s-ar întoarce spre USR, n-ar avea nicio șansă de guvernare, cu atât mai mult cu cât, din câte putem constata, UDMR-ul nu mai este bun pentru Dacian Cioloș.

De ce apelează Dacian Cioloș la Rareș Bogdan

Dacian Cioloș apelează la Rareș Bogdan, după o declarație a prim-vicepreședintelui PNL, din urmă cu o zi: ”Vom putea livra mai multe reforme pentru România în următorii 3 ani și vreau să vă spun, domnule Badea, vă asigur că am încercat refacerea alianței săptămâni în șir și sunt unul dintre cei care are o relație specială atât cu Dacian Cioloș, cu Dan Barna, cu Cătălin Drulă, cu Claudiu Năsui, cu Vlad Voiculescu, cu Ionuț Moșteanu, cu Dragoș Tudorache, cu liderii USR PLUS. A fost o încercare permanentă de a găsi forma prin care să reconstruim coaliția. Din păcate, am avut un mare adversar în ultima perioadă și adversarul este aritmetica. Aritmetica este imbatabilă și este de necontestat.... vezi aici declarația completă