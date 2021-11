Dacia deschide comenzile pentru modelul Jogger

Mașina a fost prezentată în premieră mondială la începutul lunii septembrie la Salonul Internațional al Mobilității de la Munchen.



Jogger este disponibil pe piaţa din România în două configurații – cu 5 şi cu 7 locuri – şi în două versiuni de echipare: Essential şi Comfort. Acestora li se adaugă, încă de la lansare, o serie limitată, intitulată „Extreme”, care cuprinde elemente de design specifice.

Dacia Jogger are două motorizări



Jogger dispune de două motorizări: propulsorul cu alimentare mixtă benzină/GPL ECO-G 100 şi noul motor TCe 110 cuplat cu o cutie de viteze manuală cu șase trepte. Ambele motoare sunt echipate cu sistemul Start & Stop și sunt conforme normei Euro 6D Full.

Preț



Prețurile variază între 13.990 euro (TVA inclus) pentru versiunea Essential în configurație cu 5 locuri, echipată cu motorul ECO-G 100 şi 16.950 euro (TVA inclus) pentru versiunea Comfort în configurație cu 7 locuri, echipată cu motorul TCe 110.

În ceea ce priveşte Seria Limitată „Extreme”, aceasta afișează prețuri cuprinse între 16.800 euro (TVA inclus) în cazul variantei cu 5 locuri şi motorizare ECO-G 100 şi 18.000 euro (TVA inclus) pentru configurația cu 7 locuri şi motorizare TCe110. Garanția oferită este de 3 ani sau 100.000 km. Primele livrări sunt programate în luna martie 2022.

Noua Dacia 1300 model T - cum ar putea arăta maşina pe care românii au condus-o zeci de ani

Theodor Tănase, un tânăr inginer de la Uzina Dacia Mioveni, a realizat un concept de Dacia 1300 care, dacă va fi implementat, va schimba complet maşina pe care românii au condus-o zeci de ani.

Ideea lui Theodor de a face un concept special de Dacia 1300 a pornit de la Dacia Bigster, conceptul prezentat de Dacia, cu forme noi. Theodor şi-a propus să îmbine elementele de la Bigster pe modelul de Dacia 1300, un model ce a făcut carieră în România înainte de 1989. Theodor a lucrat peste 60 de ore la conceptul deosebit de Dacia 1300 pe care l-a realizat.

„Legat de dotările pe care le are conceptul de Dacia 1300 pe care l-am creat, în primul rând am înlocuit oglinzile laterale ale maşinii cu camere video, iar părţile de vedere ale camerelor sunt în interiorul maşinii, pe planşa de bord. Am pus de asemenea senzori tactili pentru comenzile după volan, iar această funcţie se repetă pe display-ul secundar pentru infotainment.