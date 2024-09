CURS BNR weekend și luni, 7 - 8 - 9 septembrie. Noua valoare a IRCC, cu mult peste ROBOR. Vești proaste pentru românii cu credite

În primul rând, începem cu vestea proastă a momentului. Din 1 octombrie, IRCC-ul, care deja este mai mare decât ROBOR, va continua să urce până la limita a 6%. Astfel, dacă astăzi IRCC este 5,86%, de la 1 octombrie, va fi 5,99%.

ROBOR-ul stabilit astăzi, 6 septembrie, este de 5,55% la trei luni, 5,61% la șase luni și 5,65% la 12 luni.

Euro cunoaște o revenire, după ce a fost pe o pantă descendentă. Astăzi este raportat la 4,9728 lei, cu 0,0017 lei mai mult decât în urmă cu o zi.

Dolarul SUA, în schimb, își continuă scăderea până la 4,4760 lei, în minus cu 0,0039 lei.

Francul elvețian a crescut astăzi la 5,3165 lei, cu 0,0239 lei.

Lira sterlină se află la 5,8944 lei, în scădere cu 0,0015 lei.

Leva bulgărească valorează 2,5425 lei, cu un plus de 0,0008 lei, iar lira turcească a scăzut până la 0,1315 lei (-0,0005 lei).

Gramul de aur rămâne peste 360 de lei, cu o valoare de 362,6244 lei (+0,1527 lei).

Citatul zilei de la BNR:

“We become what we think about most of the time, and that’s the strangest secret.” - Earl Nightingale

(Devenim ceea ce ne gândim de cele mai multe ori și acesta este cel mai ciudat secret)

